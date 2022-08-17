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Яблочный Спас 2022: что можно и что нельзя святить в церкви

17 августа 2022, 11:17

Что святят на Яблочный Спас и подают к столу - в материале Главреда.

Яблочный Спас 2022
Что святить на Яблочный Спас / ua.depositphotos.com/

Яблочный Спас – второй в череде народных праздников урожая после Медового. Его отмечают 19 августа. Православная церковь в этот день также чтит праздник Преображения Господне.

О том, какие церковные праздники христиане отмечают в конце лета, читайте в материале: Православный календарь на август 2022: Преображение Господне, Успенский пост, Успение Пресвятой Богородицы - важные даты.

Средина августа – это пора сбора урожая фруктов и овощей. Особенно ценным фруктом в праздник Спаса становится яблоко. Наши предки не употребляли в пищу яблоки до этого дня, это считалось плохой приметой и могло принести несчастья.

В день Яблочного Спаса в церквях и храмах проходят всенощные службы и торжественные богослужения к празднику Преображения Господня. Верующие ставят свечи за здравие и молятся о божьем благословении. В церковь принято нести освящать плоды первого урожая.

Что святить на Яблочный Спас:

  • яблоки;
  • виноград;
  • груши, сливы;
  • постную выпечку с фруктами;
  • мед;
  • целебные травы;
  • помидоры;
  • хлеб.

В церкви на Яблочный Спас нельзя святить продукты животного происхождения: мясо, сыр, яйца, а также алкоголь. Продолжается Успенский пост, поэтому угощения на праздничном столе также должны быть постными.

Начинать утреннюю трапезу принято с яблок, считалось, что после освящения они имеют целебную силу. С первым кусочком плода наши преки загадывали желания и верили, что оно непременно сбудется.

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