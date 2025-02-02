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Какой сегодня праздник 2 февраля 2025 года: что нельзя делать на Сретение Господне

Юлия Закрепа
2 февраля 2025, 07:27
1935
Какой православный праздник 2 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 2 февраля 2025 года: что нельзя делать на Сретение Господне
Что нельзя делать 2 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 2 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день Сретения Господня.

Какой сегодня праздник

2 февраля отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день водно-болотных угодий
  • День сурка
  • Сретение Господне
  • День тонких блинов

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 2 февраля в Украине отмечают день Сретения Господне.

Важно напомнить, что Сретение Господне - это один из 12 главных христианских праздников, который символизирует встречу человечества с Богом.

Также Сретение Господне связано с библейским событием, когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения. По иудейскому закону, каждый первенец мужского пола должен был быть посвящен Богу. В храме их встретил праведный Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Взяв Иисуса на руки, он произнес свою знаменитую молитву:

Этот праздник символизирует встречу Ветхого и Нового Завета, а также человечества с Богом. Симеон и Анна олицетворяют ожидание народа на приход Спасителя. Иисус приходит в мир как Свет для язычников и слава Израиля.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 2 февраля

2 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Василий.

Что нельзя делать 2 февраля

  • В народе считают, что на Сретение категорически запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, рукоделием и уборкой.
  • Также запрещено рубить деревья и проводить работы в саду.
  • 2 февраля категорически нельзя пить алкоголь и нельзя ссориться с родными.

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