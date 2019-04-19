Астролог предсказал митрополиту Павлу высокий чин

Астролог Влад Росс считает, что судьба митрополита Павла не связана тесно с Украиной / УНИАН

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел отмечает свой день рождения 19 апреля. Судя по гороскопу, это очень упертый и настойчивый человек, и в ближайшем будущем ему будет удаваться "гнуть свою линию". Об этом в комментарии заявил астролог Влад Росс.

"У митрополита Павла будут сохраняться хорошие возможности для того, чтобы дальше вести свою идеологическую политику. Его однозначно никуда не сдвинут, не уберут с должности, не прикроют. Он будет на слуху", - сказал он.

По словам Росса, Павла ждет весьма позитивный и плодотворный период, особенно это может касаться выхода на ведущие роли в своей церкви.

Читайте такжеГороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везение"У него явно просматривается и рост амбиций, и рост авторитета. Он может получить более высокий чин. 2019 год будет для него, в целом, позитивным", - отметил Росс.

Судя по гороскопу наместника Киево-Печерской лавры, астролог сделал вывод: "он – очень прагматичный человек и не очень верующий".

"Для него церковь – это, прежде всего карьера, а не служение богу. Ему будет удаваться выходить "сухим из воды". Ему будет везти.Судьба митрополита Павла не связана тесно с Украиной. Он вполне может найти себя в других странах, вдалеке от родины, например, в США", - резюмировал он

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