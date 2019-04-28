Воскреснуть из пепла: астролог оценил шансы Порошенко вновь стать президентом Украины

28 апреля 2019, 06:37

По словам Росса, Порошенко вряд ли удастся выполнить обещание и вернуться к власти через год.

Президент Украины Петр Порошенко
Астролог рассказал, на какое политическое будущее может рассчитывать Порошенко / Reuters

По итогам второго тура президентских выборов действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов избирателей. Многие сейчас гадают, есть ли у Порошенко с таким рейтингом политическое будущее. При этом сам он довольно самоуверенно заявляет, что через год вернется к власти вновь. Есть ли шансы у президента вернуться к власти в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Однако Порошенко – самый большой врун из всех украинских президентов, которые у нас были. Он – артист, и он заврался. Вспомните, как он говорил об МВФ, о побежденной коррупции… Потому все эти слова про возвращение через год – это просто бравада, он просто пускает пыль в глаза. Порошенко наверняка понимает, что как политик он уже практически мертв и держится за последнюю соломинку", - отметил эксперт.

Читайте такжеАстролог рассказал, что будет с Радой и когда нельзя проводить инаугурацию ЗеленскогоРосс советует Зеленскому не делать досрочных парламентских выборов, а подождать до осени и "пустить, таким образом, по ветру прах политика Порошенко".

"К выборам в октябре Порошенко растеряет остатки своего рейтинга. У Порошенко нет политического будущего. Уже совсем скоро все будут от него отворачиваться и открещиваться, как в свое время от Кучмы, Ющенко и Кравчука после их фиаско. К тому же, в гороскопе Порошенко нет такого показателя как птица Феникс, который помогает воскреснуть из пепла. Да и сам Порошенко будет токсичен для других политиков", - добавил он.

По словам Росса, Порошенко уже договорился с США о своей неприкосновенности.

"При новом президенте будут сажать всех, кроме Порошенко. Это единственное, что смог выжать Порошенко. Как известно, в ночь перед выборами был суд, которые намеревался не допустить Зеленского к участию во втором туре. По моей информации, в суд позвонили американцы и сказали, что решение нужно принимать в пользу Зеленского и допустить его к выборам, но с условием, что новая власть не будет трогать Порошенко. В противном случае во втором туре в день голосования в бюллетене остался бы только один кандидат – Порошенко. Такая внутренняя информация. Но я думаю, что это временно, и рано или поздно Порошенко попытаются привлечь к ответственности.", - объяснил астролог.

Читайте такжеАстролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев и почему его хотят убитьОднако, по мнению эксперта, даже оставаясь на воле, Порошенко вряд ли получит какой-либо серьезный государственный пост.

"Стать вновь президентом у Порошенко однозначно нет никакой перспективы. Никогда ему больше не быть главой государства – ни в 2024 году на следующих выборах, ни в случае импичмента Зеленского. Если будут досрочные выборы в Раду, то Порошенко со своей политической силой может туда попасть, а вот осенью у него не будет никаких шансов. Осенью все голоса Порошенко соберут Вакарчук и Гриценко", - резюмировал он.

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