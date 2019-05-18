Кулинарный эксперт посоветовал, что есть для похудения

Для похудения стоит есть ананасы, посоветовал Евгений Клопотенко / Главред

Кулинарный эксперт, шеф-повар, телеведущий Евгений Клопотенко сообщил, что для похудения стоит есть ананасы, поскольку они сжигают жизнь.

Для того, чтобы похудеть, главное не есть мучное, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, если хочется сладкого, можно съесть немного сахара, чуть-чуть шоколада.

"Ключевое — не ешьте хлеб и все, что очень долго переваривается организмом. Нужно есть овощи! Никогда не видел толстого вегетарианцем, поэтому, чтобы похудеть, стоит практиков вегетарианство: меньше мяса, но много овощей", — заявил шеф-повар.

Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделюКлопотенко добавил, что при похудении стоит есть пять раз в день, но по чуть-чуть, делать упор на овощи, а также добавить в рацион орехи.

"Но раз в день совсем немножко съедайте чего-нибудь обалденно вкусного!" — сказал ведущий.

Эксперт отметил, что выпечка с использованием цельнозерновой, рисовой муки или муки, в которой нет глютена, меньше сказывается на фигуре. "Также существует выпечка без муки...", — добавил шеф-повар.

Ранее эксперт по здоровому образу жизни Мария Вивенко говорила, что для похудения к лету нужно постепенно увеличивать физическую активность, а также изменить рацион — исключить сахар и мучные изделия.