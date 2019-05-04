Эксперт назвала два простых шага для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно увеличивать физическую активность и исключить из рациона сахар и мучное, посоветовала эксперт / Фото: zdorovie.com

Эксперт по здоровому образу жизни Мария Вивенко сообщила, что для похудения к лету нужно постепенно увеличивать физическую активность, а также изменить рацион — исключить сахар и мучные изделия.

Для простого похудения можно не ходить в спортзал, будет достаточно домашних тренировок, пробежек на улице или езды на велосипеде, рассказала эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседницы, для того, чтобы похудеть к лету, стоит делать разминку, прыжки на месте, прыжки со скакалкой, приседания, а также качать пресс.

"…за 30 дней без вреда для здоровья можно сбросить от 3 до 5 кг. Людям, у которых лишний вес составляет 10-20 кг, понадобится несколько месяцев", — отметила Вивенко.Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю

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