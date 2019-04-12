Плоский живот: главные правила борьбы с жиром на животе

Собраны главные рекомендации для того, чтобы убрать жир на животе / Фото из открытых источников

До лета осталось немного меньше двух месяцев, и многие задумываются над тем, как похудеть и как убрать жир на животе.

Для того, чтобы похудеть и заполучить плоский живот, необходимо правильно питаться, больше двигаться и выполнять специальные упражнения.

Часто перед началом летнего сезона интересуются, как быстро похудеть? Если ставить перед собой цель похудеть быстро — можно разочароваться, поскольку быстро можно избавиться от воды, которая накопилась в организме, и шлаков, а для того, чтобы потерять жир, необходимо немало времени.

Главред решил разобраться, как убрать жир на животе и добиться того, чтобы живот стал плоским.

Как убрать живот

Главное условие, при котором с живота уйдет жир, — правильное питание. Чтобы заполучить плоский живот придется отказаться от вредной еды — жирное, жареное, соленое, сладкое, мучное (в частности, нужно исключить из рациона фаст-фуд) и не пить алкоголь и газировку.

В рационе должно быть много белка и овощей, нужно пить достаточное количество воды. Большинству людей в день достаточно потреблять 0,6-1 грамм белка на килограмм массы тела, а легкоатлетам — 1,3-1,8 грамм.

При желании нарастить мышцы можно увеличить количество белка в рационе до 2 грамм на килограмм массы тела, но людям старшего возраста стоит придерживаться нормы в 1-1,3 грамма.

Читайте такжеДиетолог раскрыла лучший способ для похудения веснойНорма воды, которую нужно выпивать в день, рассчитывается индивидуально — в среднем человеку нужно 30 миллилитров воды на один килограмм веса.

Еще одно условие для того, чтобы убрать живот — правильная осанка. На животе может не быть жира, однако из-за неправильной осанки живот может казаться большим. Также враг плоского живота — повышенное газообразование.

Чтобы скинуть живот также необходимо уделять время кардио-тренировкам — не менее 40 минут в день, в частности, ходьбе, бегу, езде на велосипеде и, конечно, качать пресс.

Как скинуть живот: упражнения для живота

Для того, чтобы убрать живот, нужно применять комплекс мер, неотъемлемой частью которых являются упражнения для живота.

Предлагаем Вашему внимание самые эффективные упражнения для живота:

Чтобы убрать живот, можно делать упражнение складка

Для выполнения упражнения складка нужно лечь на пол, а потом синхронно поднять ноги и руки, при этом руки должны тянуться к ступням. Во время таких движений тело должно напоминать латинскую букву V.

При выполнении складки мышцы пресса максимально нагружены, а спина не перенапряжена.

Собраны главные рекомендации для того, чтобы убрать жир на животе / Скриншот с cosmo.com.ua

Чтобы заполучить плоский живот, стоит делать подъем ног лежа на полу

Чтобы сделать упражнение для живота подъем ног, нужно лечь на пол, прижать поясницу к полу, а руки вытянуты вдоль тела (можно сделать замок за головой). Обе ноги нужно поднимать до угла в 45-60 градусов, при этом нельзя отрывать голову от пола. Ноги 1-2 секунды нужно держать поднятыми, а потом опускать.

Собраны главные рекомендации для того, чтобы убрать жир на животе / Скриншот с cosmo.com.ua

Чтобы убрать живот, можно делать упражнение велосипед

Для выполнения упражнения для живота велосипед нужно лечь на пол, плотно прижать поясницу к полу, немного согнуть ноги в коленях (угол должен быть около 45 градусов), а руки положить на затылок.

Потом нужно делать ногами движения, которые делают во время езды на велосипеде. Колени должны двигаться к груди, при движении необходимо немного поворачивать корпус, округлять спину в грудном отделе, правым локтем стараться достать до левого колена, а левым локтем — правого колена. Движения должны быть плавными.

Собраны главные рекомендации для того, чтобы убрать жир на животе / Скриншот с cosmo.com.ua

Чтобы заполучить плоский живот, можно делать боковую планку со скручиваниями

Для выполнения упражнения для живота боковая планка со скручиваниями нужно стать в боковую планку, оперевшись на локоть, выровнять корпус, прижать свободную руку к затылку и делать корпусом скручивания вниз.

Собраны главные рекомендации для того, чтобы убрать жир на животе / Скриншот с cosmo.com.ua

Чтобы убрать живот, стоит делать вакуум

Упражнение вакуум нужно делать утром до приема пищи. Перед тем, как выполнять упражнение, необходимо выпить стакан воды с лимоном. Вакуум несложно делать — нужно выдохнуть, сделать глубокий вдох животом, а потом медленно освободить легкие от воздуха.

Потом нужно подтянуть живот к позвоночнику и немного вверх, как бы прижимая его под ребра и не дышать 5-10 секунд. После этого необходимо выдохнуть, расслабить живот, сделать 2-3 обычных вдоха-выдоха и повторить вакуум еще 5 раз.Читайте такжеСпортивный врач назвал главного врага похудения

Как выполнять упражнения для живота

Упражнения для живота стоит делать через день. Нужно делать 4 подхода, во время каждого подхода упражнение выполняется 10-30 раз. Между подходами перерыв должен составлять 30 секунд.

Как убрать живот после родов

Сразу после родов женщинам нельзя делать упражнения для того, чтобы убрать живот. После естественных родов женщинам можно начинать работать над тем, чтобы убрать живот, через 6-8 недель, а после кесарева сечения — только через 2-2,5 месяца.

Чтобы убрать живот после родов, сначала стоит упорядочить рацион, увеличить физические нагрузки, в частности, можно больше ходить, делать вакуум и статические упражнения для мышц живота, а позже добавить и динамичные упражнения (складка, подъем ног лежа, велосипед, боковая планка со скручиваниями).

Предлагаем Вашему внимание статические упражнения для живота:

Чтобы заполучить плоский живот после родов стоит делать подъем туловища

Для выполнения упражнения подъем туловища нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях, руки вытянуть вдоль туловища и прижаться спиной к полу. Потом необходимо поднять таз вверх и задержаться в таком положении на 10 секунд. После этого можно опустись в исходное положение. Нужно делать 2 подхода, во время каждого подхода упражнение делается 10 раз.

Чтобы убрать живот после родов стоит делать подъем верха туловища

Для выполнения упражнения для живота нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях, а руки скрестить на груди. Плечи нужно и верх туловища тянуть к коленям, но не отрывать спину от пола. В конечной точку нужно задержаться на несколько секунд, а потом вернуться в исходное положение. Нужно делать 2 подхода, во время каждого подхода упражнение делается 20 раз.Читайте такжеЯпонская диета: как легко похудеть

Напомним, абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер Слава Галицкий говорил Главреду, что есть несколько правил эффективного похудения, главное из них, золотое — не есть после 18:00.