"Это миф": диетолог указала, как правильно питаться при минимальном доходе

Диетолог рекомендует использовать украинские овощи и правильно их готовить / etselquemenges.cat

Врач-диетолог Оксана Скиталинская развеяла миф о том, что правильное питание недоступно людям, которые живут в Украине на минимальную зарплату или пенсию.

Эксперт подчеркнула во время чата в Главреде, что доходы украинцев по-прежнему зачастую остаются несправедливо мизерными, однако это не значит, что необходимо отказаться от здорового ежедневного рациона.

"Существует миф о том, что здоровое питание обязательно дорогим. Основу нашего здорового питания должны составлять овощи, причем местного происхождения. Возможно, они нам не очень нравятся. Возможно, нам больше нравится авокадо, чем местная капуста ... Но должны быть блюда из наших различных овощей, а их огромное количество: все сорта капусты, редька, листовые овощи, лук, бобовые ... Они обязательно должны присутствовать в нашем рационе. Должен быть ежедневный прием орехов (надо научиться употреблять орехи), семена, зерновые (не хлопья, к которым мы привыкли, а зерновые). Все эти продукты, как правило, не слишком дорогими", - подчеркнула диетолог.

Читайте такжеДиетолог объяснила, почему украинцы мало живутПо словам Скиталинской, украинцы могут использовать традиционные отечественные продукты, но готовить их необходимо правильно.

"Не надо продукты жарить - их следует варить, парить, запекать, а уже потом добавлять к ним полезный жир. Следует избегать сладостей, а готовить их из фруктов, ягод, сухофруктов", - заключила она.

Ранее Скиталинская рассказала, как правильно употреблять кофе, чтобы не навредить организму.