Поздравления на последний звонок 2019 от родителей и друзей

Последний звонок 2019 в Украине прозвенит до 31 мая.

Каждая школа сама определит точную дату, а подобрать красивые пожелания выпускникам от классного руководителя на последний звонок или просто мудрые пожелания на последний звонок своими словами на русском и украинском языке – поможет наш материал.

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Поздравления с последним звонком

Вот и отзвенел последний школьный звонок! Мы поздравляем вас с окончанием школы. Детство остается за ее порогом, вы вступаете во взрослую жизнь. Сколько всего пронеслось за эти годы: радость от первых побед, упорный труд над собой, бессонные ночи родителей. Помните, какими были ваши первые неумелые шаги в учебе, первые написанные буквы, прочитанные слова? Все это далеко позади. Впереди у каждого свой путь. Каждый из вас, наверняка, определился с выбором профессии. Теперь все решения вы будете принимать самостоятельно. И только от вас зависит то, как сложится ваша дальнейшая судьба. Легких вам начинаний, удачных свершений, светлого будущего!

***

Я поздравляю вас, мои выпускники. Сегодня ваш последний школьный бал. Я очень горда смотреть, какими большими вы стали. И желаю вам только добра и успеха. Я желаю вам нестись стремительно по жизни, всего достигать и везде успевать. Пускай каждый из вас достигнет своих высот. Идите твердой поступью, никогда не оступайтесь и не совершайте неверных шагов. Всегда четко, трезво и справедливо мыслите, для принятия верных решений.

***

Как быстро время пролетело

С тех пор, как первым был урок.

Сегодня все вы повзрослели,

Последний уж звучит звонок.

Вам не забыть уроков школьных,

Ваш класс, друзей, учителей.

Сейчас взгрустнется вам невольно,

Закрыта будет класса дверь.

Вы стали взрослыми, ребята.

Сегодня вы — выпускники!

А были малыши когда-то,

Не отпуская маминой руки.

Успехов вам во взрослой жизни,

Не забывайте школьный путь.

И дружбой вашей дорожите,

Ведь прошлых лет уж не вернуть.

Поступков вам правдивых, честных,

Вы берегите радость встреч.

Взрослейте, дружбой дорожите,

Сумейте школьный вальс сберечь!

***

"Спасибо" от родителей хотим сказать,

Директору, учителям, всему персоналу.

Вы помогли детей нам наших воспитать,

Раскрыться скрытому потенциалу.

Здоровья крепкого мы Вам желаем,

Терпения, успехов и талантливых учеников.

С последним звонком всех поздравляем,

Родителей, учителей, выпускников!

***

Милые, дорогие мои выпускники! Сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни, еще шаг и вы попрощаетесь с детством. Какой будет ваша жизнь дальше, во многом зависит от решений, которые вы примете в ближайшее время. Постарайтесь все обдумывать четко и взвешенно, не идите на поводу у чужих желаний и фантазий, верьте в себя, смело идите к своей цели, не бойтесь, пробуйте и не сдавайтесь! Верьте в светлое будущее, оно ждет вас за порогом школы! Помните, школьные двери всегда открыты для вас! Знайте, я вас очень люблю и всегда рада видеть!

***

3 смс - 186 символов:

Год окончился учебный

И звенит звонок последний,

Вас зовет он отдыхать,

Веселиться и играть!

Лето целое у вас,

А потом вернетесь в класс,

Чтоб по новой приступать

Гранит науки покорять!

Привітання випускникам на останній дзвоник

Проходите поряд високі й красиві,

Великі банти у волоссі й обличка такі милі.

Хоч риси змінились за шкільні роки,

Та вже ви стали справжні випускники.

Вітає вас дружньо весь шкільний колектив,

Бажає натхнення й гарних в житті перспектив.

Не мучати песиків в шкільному дворі,

Курити не часто в зимовій порі.

Не дерти за коси дівчат, що подобаються,

А мати сміливість піти познайомитись.

Бажаємо радості, як у малих на перерві,

Щастя в мішках, бути завжди в усьому першим.

***

Дорогі випускники! Здається, зовсім недавно ви переступили поріг школи, як першокласники, а сьогодні залишаєте її назавжди. Ви гідно подолали першу важливу сходинку на життєвому шляху: старанно навчалися, засвоювали закони природи, відкривали для себе скарби рідної мови, долучалися до пізнання української та світової культури.

Щирі слова подяки і вам, шановні батьки випускників! Бажаємо вам миру, процвітання, віри і впевненості у завтрашньому дні, добра й благополуччя, міцного здоров’я і злагоди у ваших оселях та родинах!

***

Дитино кохана, сьогодні в життя

Ти йдеш зі шкільного порога,

Чекає тебе нелегка і складна

Життєва негладка дорога.

Вклонися доземно своїм вчителям,

Hе буде таких більш у тебе,

Бажаєм лиш добрих стрічати людей,

І чистого, ясного неба.

***

Сьогодні ви почуєте останній дзвінок, що пролунає у стінах такої рідної школи. Тож нехай вона назавжди залишиться в пам’яті як прекрасний дім, що завжди наповнений цікавими життєвими подіями.

***

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

Останній шкільний дзвоник – це початок вашої дороги у нове, незвідане доросле життя, в якому щодня доведеться робити самостійний важливий вибір. Тож нехай попереду на вас чекають нові вершини та досягнення, а стежини будуть світлі та радісні; нехай усі ваші ідеї, мрії та задуми втіляться у реальному житті.

***

Випускники, для вас дзвенить дзвінок прощальний,

І цей день зовсім не сумний,

Навпаки, йому все так шалено раді,

Прощання з вами для вчителів – нагорода!

Вони готові всім вам посміхнутися,

Щоб тільки ви не надумали повернутися.

Бажаємо, щоб ви у Вузи поступили,

А до нас лише просто в гості заходили.

***

Низький уклін вам, дорогі вчителі! Ви подарували учням не лише міцні знання, але й тепло своїх сердець, частинку власної душі, навчили їх любити свій рідний край, цінувати батьків та сміливо крокувати у незвідане майбутнє. Разом із ними ви пройшли довгий і непростий шлях. Раділи їхнім успіхам та перемогам, переймалися невдачами та підтримували у важку хвилину, вчасно надавали поради та сприяли духовному зростанню. Нехай же ваші діти здійснять свої задуми, зроблять правильний професійний вибір та стануть вірними патріотами нашої держави, сприяючи її процвітанню та розквіту.

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!