Зеленский vs Путин: астролог рассказал, кто кому будет поддаваться

Астролог проанализировал способность договариваться Путина и Зеленского

Для того, чтобы понимать, как могут складываться переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, удастся ли им найти общий язык, нужно проанализировать их "среднюю карту". Об эом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

""Средняя карта" для двух людей составляется для выяснения их совместимости и того, как будет складываться их партнерство. Судя по "средней карте" между Зеленским и Путиным, их контакты и общение на международной арене кармически неизбежны. Они вынуждены будут вести переговоры между собой.Однако в их взаимоотношениях вырисовывается крест, который может указывать на патовую ситуацию, невозможность прийти к компромиссу", - объяснил астролог.

По его словам, "средняя карта" Зеленского и Путина выпадает на затмение (высчитывается средняя дата между датами рождения двух людей, для них это 1 июня 2065 года).

"Затмение указывает на то, что общение будет складываться очень жестко и сложно, однако все эти трудности будут преодолимы. Иными словами, найти общий язык и разрешить спорные вопросы, прийти к консенсусу президентам будет очень сложно, но – возможно. В итоге, результата удастся добиться, только пройдя через массу трудностей, сложных ситуаций, переламывание и преодоление чего-то. Оптимизм вселяет еще и то, что эти знаки Зодиака – договороспособны, поскольку находятся в одной стихии – воздушной. Зеленский, как известно – Водолей, а Путин – Весы", - сказал Росс.

По словам Росса, Зеленский точно не будет поддаваться Путину, уступать ему в чем-то, а Путин – Зеленскому.

"Путин по своим психологическим характеристикам вообще не умеет идти на встречу: он держится за то, за что уже ухватился, и дерется, потому что уже дерется. Поэтому переговоры будут сложными, перемирия легко достичь не удастся", - отметил астролог.

Росс считает, что есть большая вероятность того, что уже в ближайшем времени вернутся в Украину моряки, которые сейчас находятся в плену в России. После этого, вероятно, начнут прослеживаться и какие-то более-менее благоприятные тенденции в диалоге между Украиной и Россией.

"Первая встреча Путина и Зеленского произойдет нескоро. По моим прогнозам, это случится не раньше, чем через полгода-год. Этой встрече будет предшествовать очень длительная подготовка", - резюмировал он.

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