Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый

13 июля 2019, 06:29

Названы шесть знаков Зодиаков, которые не любят работать.

Зодиаки
Рыбы - самый ленивый Знак Зодиака

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду назвал самые ленивые знаки Зодиака. Так,  главными ленивцами являются Рыбы.

"Представители этого знака – люди не от мира сего. Рыбы – это 12-й знак Зодиака, очень часто они имеют много инкарнаций. Им вообще не интересен материальный мир, материальная сторона вещей – для них это слишком "плоско". Рыб больше интересует философия, глубина вещей, их содержание. В этом знаке Зодиака наблюдается экзальтация "самой ленивой планеты" – Венеры, а также Нептуна, покровительствующего Рыбам. Это – две очень "расслабленные" планеты. Поэтому Рыбы могут спать днями и ночами. Поэтому лежать на берегу моря и заниматься при этом "пассивным бизнесом" – эта история о Рыбах. Они любят двигаться по воле волн", - обяъснил астролог.

Читайте такжеОт гнева до секса: астрологи назвали отпетых скандалисток среди знаков ЗодиакаВторое место среди лентяев, по словам Росса, занимают Тельцы.

"Люди, рожденные под этим знаком, крайне не любят что-либо менять в своей жизни, они не любят пертурбаций и новшеств. Им часто лень даже поехать попутешествовать. Тельцы не понимают, зачем суетиться, таскать чемоданы, когда можно поехать к себе на дачу, расслабиться на половину лета и не выезжать оттуда. Тельцы всегда расслаблены. Вот вспомните тельца в природе, который расслабленно жует травку – это уж точно не особо подвижное животное", - заявил он.

Астролог отметил, что Венера также способствует лености Весов.

"Это – один из самых ленивых знаков Зодиака. Весы не любят делать что-то сами, а ждут, когда проблему за них решит партнер. А если жена – Весы, то она ждет, что действовать вместо нее будет муж. И больше всего они любят, когда им приносят кофе в постель – это самая ярка иллюстрация сути женщины-Весов. Так что Весы – очень ленивый знак, который ничего не любит делать сам, очень нерешительный, все время ждет, что работа будет сделана кем-то за него, а результат ему принесут "на блюдечке с голубой каемочкой", - резюмировал Росс.

Читайте такжеОднолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки ЗодиакаЧетвертое место среди лентяев – у вечно пятящегося назад Рака.

"Рак не любит работать, ему лучше сидеть дома и ничего не делать. Зато лучшие домохозяйки – это женщины, рожденные под знаком Рака. Люди, рожденные под этим знаком, совершенно не думают о карьере, им это неинтересно", - объяснил астролог.  

Пятое место по праву достается Льву. "Они тоже любят жить "на расслабоне". И хотя, казалось бы, это – огненный знак Зодиака, но мужчины-Львы совершенно не трудолюбивы. Их больше прельщает спокойная и расслабленная жизнь. А вот Львы-женщины – наоборот. Они, как львицы в природе, активны, охотятся, добывают корм и приносят в зубах добычу львам-самцам, которые лежат, разметав свою гриву-шевелюру по какой-нибудь поляне", - сказал он.

И последний списке тунеядцев Водолей.

"Они не особенно любят работать. Типичными представителями Водолеев было большинство персонажей народных сказок: Сказка о Золотой рыбке, По щучьему велению, Конек-горбунок… Вспомните образ Ивана, лежащего на печи.Водолей любит заниматься чем-то новым и необычным. И он не терпит рутины. Зато у Водолея всегда множество инновационных идей для работы, в принципе, как и у Рыб. В этом Водолеи и Рыбы похожи. Представители этих знаков – это свободные художники", - заявил Росс.

Читайте такжеИзменяют направо и налево: названы самые неверные знаки ЗодиакаПо словам астролога, речь идет о типичных представителях знаков Зодиака, а таковых – чуть более 30%. "Чаще всего все индивидуально. А такая классификация весьма приблизительна", - резюмировал он.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.

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