Заядлые трудоголики: какие знаки Зодиака пашут как лошади

18 июля 2019, 06:01

Самым трудолюбивым знаком оказались Девы, их смело можно брать на работу.

Знаки Зодиака
Знаки Зодиака / Imenno

Есть знаки Зодиака, которых хлебом не корми, а дай поработать. В комментарии Главреду астролог Влад Росс рассказал о самых работящих знаках Зодиака.

"Если говорить о наибольших трудоголиках, то первое место тут однозначно следует присвоить Девам. Люди, рожденные под этим знаком, просто созданы для того, чтобы работать, как пчелы. Кстати, пчела и муравей – это и есть символы Девы. Именно архетип Девы лучше всего отражает современную Японию. Возможно, потому японцы отдыхают намного меньше других народов мира: их отпуск составляет всего шесть-семь дней в год. Они демонстрируют просто чудеса трудолюбия", - объяснил астролог.

Читайте такжеОт гнева до секса: астрологи назвали отпетых скандалисток среди знаков ЗодиакаОн также добавил, что Девам комфортно находиться в подчинении, работать под чьим-то руководством. А все, за что бы они ни брались, Девы делают аккуратно, с большим чувством ответственности и долга.

Второе место трудоголиков занял Козерог.

"Планет-покровитель Козерога – это Сатурн, а символ Козерога – Гора и куст, и ты, как альпинист, должен дойти до вершины. Козерог очень дисциплинирован, действует планомерно и благодаря этому постепенно, шаг за шагом, достигает в жизни больших высот, добивается широких полномочий и пробивает стены. Часто Козероги становятся искусными политиками". - сказал Росс.

"Бронзу" астролог отдал Овнам. "Они всегда действуют по принципу приобретения собственного опыта ценой любых ошибок. Так, они предпочитает набить шишки на лбу, а потом уже обратиться к кому-то за советом. Овны, как правило, очень мотивированны. Им всегда нужно что-то делать, причем делать быстро и четко. Однако их слабость – они недостаточно думают о последствиях. Часто среди Овнов есть успешные спортсмены и яркие борцы за справедливость. Марс – неуемная и неугомонная планета – покровительствует этому знаку", - отметил эксперт.

Кипучей деятельностью, как правило, занимаются представители зодиакального знака Близнецы, которыми управляет планета Меркурий.

Читайте такжеАстролог назвал самые разумные знаки Зодиака"Представители этого знака не любят сидеть без дела. У них всегда две работы, два портфеля, две любовницы – всё в двух комплектах. Они все время торопятся и стараются чем-то делать параллельно. Обычно они занимаются интеллектуальной работой, всегда держат руку на пульсе и стремятся находиться в эпицентре событий", - заявил астролог.

На пятом месте трудоголиков - Стрельцы.

"Они не могут усидеть на месте. К слову, представители этого знака – самые отъявленные путешественники. В работе Стрельцы очень активны и инициативны. И при этом они стремятся к завоеванию авторитета, хотят управлять и руководить. Они всегда пытаются находить новые пути решения проблем", - сказал астролог.  

Скорпионов тоже не назовешь лентяями. "Они стремятся докопаться до сути вещей. Их не упрекнешь в поверхностности – они всегда копают вглубь. Им интересна суть, психология чего-либо. Часто планеты располагаются в Скорпионе в гороскопах историков, археологов и математиков. Скорпион никогда не расслабляется – он исследует, изучает, копает, стремится познать суть", - отметил Росс.

Ранее астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака - главные лентяи и тунеядцы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп знаки зодиака трудоголик Влад Росс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:19
Эксперты рассказали, как не "сгореть" на работе
06:01
Заядлые трудоголики: какие знаки Зодиака пашут как лошади
05:47
Нибиру высасывает метан из Азовского моря: жителей побережья уничтожат пришельцы - уфологи
05:22
На аукцион выставили медаль Олимпиады-2010
05:02
"Огненные шоу и аниматоры": эксперт назвал принципиальное отличие этой предвыборной кампании Видео
04:28
В России умер актер и второй режиссер фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
04:25
Как выбрать самый сочный и вкусный арбуз: советы экспертов Видео
03:40
Психолог объяснила, как достичь самого высокого результата
02:37
"Соски видны п*здц ты шл*ха": бесстыжая Седокова взбудоражила пикантным сэлфи
02:06
Стало известно, сколько секса мужчинам и женщинам нужно для счастья
01:54
Названа самая популярная купюра в Украине
01:06
Экс-боец UFC арестован по обвинению в педофилии
00:43
Медведчук в Европарламенте назвал Крым украинским
00:26
Ученые выяснили, как и почему женщины возбуждаются и хотят секса
00:01
Порнозвезда зажгла огонь фантазии фанатов грудью и телесами на откровенных фото Фото
17 июля, среда
23:36
"Путин и Россия используют моряков": Волкер рассказал, как Кремль давит на Зеленского перед выборами
22:58
Зеленский в Харькове дернул чиновника "на ковер" в телефонном режиме
22:22
Х-файлы: В СНБО засекретили ответные меры на финт Путина с паспортами для жителей Донбасса
22:03
Яценюк: Путин хочет танцевать на могилах европейских надежд
21:53
В Минске Украина согласовала с россиянами новую формулу обмена пленных
21:31
Прекращение огня с 21 июля: в Минске приняли важное решение
21:04
Украинский омбудсмен предложила Кремлю взять на поруки пленных украинских моряков
20:59
Развалить крейсер Украина: Полторак сделал Зеленскому неожиданное предложение
20:35
"Северный поток подвел": Газпрому пришлось резко увеличить транзит газа в Евросоюз через Украину
19:32
На счету партии Порошенко арестовали деньги из-за долга перед Портновым
19:31
После убийства копами 5-летнего ребенка Князев представил нового начальника полиции Киевщины Видео
18:49
Путин упростил получение паспортов РФ жителям Донбасса – даже с территорий, подконтрольных Украине Видео
18:32
"На родину коров доить": в Польше пан отлупил украинских заробитчан – появилось видео Видео
18:30
"Сексуальное насилие над беспомощным": Сыроид сделала нагоняй Зеленскому по поводу Рады
18:24
У Порошенко напомнили, кому Гройсман обязан своим постом
18:20
Чемодан с мертвым ребенком в Черновцах: появились жуткие подробности смерти мальчика Видео
17:52
FaceApp вызвало у людей панический страх русских хакеров
17:47
"Фейсом об тейбл": Парубий вспомнил букву закона и сказал "нет" Зеленскому
17:43
Будут мурыжить в СИЗО: В Москве суд продлил срок ареста пленных украинских моряков
17:40
Российский спортсмен дисквалифицирован за употребление кокаина
17:18
"Подаришь яблоко-попаришь морковь": суд оштрафовал Цитрус за сексистскую рекламу
17:18
Е-пенсия: Кабмин ввел новую электронную услугу
17:15
Слуга народа 4 высмеял парламентские выборы в новом трейлере Видео
17:13
Умер экс-тренер сборной Бельгии Робер Васеж
16:51
Известный украинский футболист будет трудится в Федерации футбола Голландии
16:48
Генсек НАТО назначил представителя Румынии своим новым заместителем
16:46
Кабмин анонсировал электронную систему соцподдержки украинцев E-Social
16:46
"Крыла х*ями, теперь оправдывается": чиновница опростоволосилась на встрече с Зеленским Видео
16:19
"Алкоголичка": Лолита разоткровенничалась о личной жизни Видео
16:14
Главные новости 17 июля: словесная порка "шишки" Зеленским в Николаеве и плохие новости насчет моряков Видео
16:00
"Полковник, прекратите истерику!": Смешко ответил Гриценко на угрозы
15:53
Уничтожение боинга MH17 на Донбассе: СБУ повязала водителя трейлера, перевозившего всесокрушающий Бук
15:52
Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
15:42
У Зеленского рассказали, как с помощью Рады хотять решить проблемы с евробляхами
15:28
Эксперт сказал, как Украине избежать газовой войны с Россией Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять