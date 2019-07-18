Заядлые трудоголики: какие знаки Зодиака пашут как лошади

Знаки Зодиака / Imenno

Есть знаки Зодиака, которых хлебом не корми, а дай поработать. В комментарии Главреду астролог Влад Росс рассказал о самых работящих знаках Зодиака.

"Если говорить о наибольших трудоголиках, то первое место тут однозначно следует присвоить Девам. Люди, рожденные под этим знаком, просто созданы для того, чтобы работать, как пчелы. Кстати, пчела и муравей – это и есть символы Девы. Именно архетип Девы лучше всего отражает современную Японию. Возможно, потому японцы отдыхают намного меньше других народов мира: их отпуск составляет всего шесть-семь дней в год. Они демонстрируют просто чудеса трудолюбия", - объяснил астролог.

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Второе место трудоголиков занял Козерог.

"Планет-покровитель Козерога – это Сатурн, а символ Козерога – Гора и куст, и ты, как альпинист, должен дойти до вершины. Козерог очень дисциплинирован, действует планомерно и благодаря этому постепенно, шаг за шагом, достигает в жизни больших высот, добивается широких полномочий и пробивает стены. Часто Козероги становятся искусными политиками". - сказал Росс.

"Бронзу" астролог отдал Овнам. "Они всегда действуют по принципу приобретения собственного опыта ценой любых ошибок. Так, они предпочитает набить шишки на лбу, а потом уже обратиться к кому-то за советом. Овны, как правило, очень мотивированны. Им всегда нужно что-то делать, причем делать быстро и четко. Однако их слабость – они недостаточно думают о последствиях. Часто среди Овнов есть успешные спортсмены и яркие борцы за справедливость. Марс – неуемная и неугомонная планета – покровительствует этому знаку", - отметил эксперт.

Кипучей деятельностью, как правило, занимаются представители зодиакального знака Близнецы, которыми управляет планета Меркурий.

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На пятом месте трудоголиков - Стрельцы.

"Они не могут усидеть на месте. К слову, представители этого знака – самые отъявленные путешественники. В работе Стрельцы очень активны и инициативны. И при этом они стремятся к завоеванию авторитета, хотят управлять и руководить. Они всегда пытаются находить новые пути решения проблем", - сказал астролог.

Скорпионов тоже не назовешь лентяями. "Они стремятся докопаться до сути вещей. Их не упрекнешь в поверхностности – они всегда копают вглубь. Им интересна суть, психология чего-либо. Часто планеты располагаются в Скорпионе в гороскопах историков, археологов и математиков. Скорпион никогда не расслабляется – он исследует, изучает, копает, стремится познать суть", - отметил Росс.

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