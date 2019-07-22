Топ-8 самых модных женских стрижек 2019 года: какую выбрать, как укладывать

22 июля 2019, 06:30

В тренде брутальность, небрежность и экстремальная естественность.

  • Максимально небрежный боб thecuddle.com, pinterest.com
  • Стрижки с рваной чёлкой popsugar.com, pinterest.com, southernliving.com
  • Боб с чёлкой refinery29.com, instyle.com, pinterest.com
  • Текстурный каскад southernliving.com, hairstylecamp.com, instyle.com
  • Длинные волосы в стиле хиппи glamour.com, pinerest.com, @HAIRBYTAYLAHJONES_QUECOLOR
  • Короткая текстурная пикси inflexa.com, jobleh.com, pinterest.com
  • Экстремально отросшая пикси pinterest.com
  • Мелкие текстурные кудри pinterest.com

Любые изменения в жизни каждой дамы начинаются, бесспорно, со стрижки. Но лишь модная топовая стрижка поможет изменить до неузнаваемости и внешне, и внутренне.

Чтобы выглядеть стильно и гармонично в 2019 году, мастера-парикмахеры советуют обратить внимание на 8 идеальных стрижек, которые стали настоящими хитами года.

И прежде, чем бежать в салон красоты, изучите все модели стрижек, и, учитывая ваш образ жизни и привычки, выберите "свой" идеальный вариант.

1. Максимально небрежный боб. Эта стрижка была в моде в 2018 году, но и в 2019-м боб по-прежнему фаворит! Только не вздумайте идти в парикмахерскую, чтобы вернуть подросшей шевелюре форму! С помощью мусса для укладки и стайлера придайте прядям лёгкие завитки, слегка взбейте волосы руками, и вот на голове у вас уже хит сезона-2019 — небрежный боб!

Если же вы только собрались попробовать эту стрижку, попросите стилиста оставить длину примерно до ключиц и придать прядям в передней части обрамляющую лицо форму.

2. Стрижки с рваной чёлкой. Строгие геометрические формы – это уже прошлый век. В 2019 году в моде нарочито небрежная, будто подстриженная тупыми ножницами чёлка. Это реальный хит, который прекрасно "играет" на волосах любой длины и формы. Особый шик, если пряди на лбу длинноваты и чуть прикрывают глаза. Впрочем, к укороченным версиям чёлки-бахромы стилисты тоже благосклонны.

3. Боб с чёлкой. Кстати, из двух упомянутых выше хитов может получиться очень актуальный микс. Чёлка освежит несколько отросший и, возможно, поднадоевший боб (неважно, ультракороткий или средней длины). И уж точно внесёт свежую струю в ваш облик, придав ему эдакий французский шик.

4. Текстурный каскад. В 2018 году многослойная стрижка уже возвращалась в моду — в романтичном, совершенно девичьем виде. В 2019 году каскад стал более брутальным. Стилисты норовят подчеркнуть многослойность с помощью укладочных средств, создающих "грязную" текстуру, или придавая прядям другой, более тёмный или светлый на основном фоне волос цвет.

Чем более неухоженным (будто вы только выскочили из постели, не успев как следует причесаться и вымыть голову) и рельефным выглядит ваш каскад, тем больше вы в тренде. Удобненько, правда?

Читайте такжеКлубничный блонд - самый модный цвет волос лета 2019: кому подходит, как окрашивать5. Длинные волосы в стиле хиппи. Вы заметили, что в этом году в фаворе экстремальная естественность вплоть до небрежности? Русалочьи локоны с "отросшей" чёлкой — эдакий хиппи-стайл, модный в 1960–1970-х, — идеально вливаются в эту струю. Покажите своему парикмахеру фото Шер эпохи легендарного хита I Got You Babe, чтобы он точно понял, что вы хотите, и проникся духом времени.

6. Короткая текстурная пикси. Эта стрижка тоже мигрировала в 2019-й из прошлых сезонов. Узнать её легко: если на висках и шее прядки короткие, а на темечке длинные, перед вами она — пикси. Но, как и в случае с каскадом, на смену ухоженным вариантам приходят брутальные. Актуальная пикси — нарочито текстурная и выглядит так, будто волосы слегка грязные, взъерошенные, как у мальчишки-хулигана.

Если созреете для этой стрижки, готовьтесь активно использовать укладочные средства — мусс и воск.

7. Экстремально отросшая пикси. Естественно, не обязательно выстригать классическую пикси, а затем ждать, когда её верхняя часть отрастёт (но если так получилось само собой, поздравляем). Просто попросите парикмахера оставить сверху более длинные волосы, чем обычно.

Учтите, эту причёску нельзя назвать простой в уходе: она потребует каждодневной укладки. Но при должной фантазии отросшая пикси открывает широчайшее поле для экспериментов: её можно зачёсывать небрежно набок и ультрагладко назад, придавать объём начёсом, завивать в кудри и даже превращать в ирокез.

8. Мелкие текстурные кудри. Если волосы у вас от природы вьются мелким бесом, вам повезло. Попросите парикмахера придать стрижке многослойность для объёма и используйте немного мусса или воска для укладки, чтобы сделать завитушки более текстурными. Всё, вы в тренде! В ином случае "беса" придётся приручать с помощью завивки.

Кстати, если вы давно хотели поэкспериментировать с кудрями, но боялись, что химзавивка вышла из моды, 2019-й даёт вам отличную возможность реализовать мечту. Только не забывайте, что волосам после подобной обработки потребуется тщательный ежедневный уход. Какой именно — обязательно посоветуйтесь с вашим стилистом, передает lifehacker.

Напомним, ранее сообщалось, в моде двойная челка из 90-х - кому подходит и как носить.

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