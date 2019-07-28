С великим Днем крещения Руси 2019 – тексты и открытки

День крещения Руси отмечается 28 июля – и это праздник всего православного народа, ведь он знаменует собою событие, благодаря которому православная вера значительно укрепила свои позиции, а в лоно христианской церкви вошли жители сразу целой страны, причем не одно их поколение.

Крещение Руси 2019 выпало на воскресенье. В этом году это 1031-я годовщина, то есть не круглая дата. Однако празднование в этом году имеет свою уникальность: Крестный ход в 2019 году впервые проводит Православная церковь Украины – первый в нашей истории Украинский крестный ход. Подробнее о крестных ходах УПЦ МП и ПЦУ, их правилах и истории самого праздника – читайте в нашем материале Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника в 2019 году.

Поздравление с Крещением Руси в прозе

Поздравляю с Днем крещения Руси и желаю от души большого счастья, крепкой веры, радости души и покоя сердца, светлой надежды, доброй удачи, чистой любви и искренних чувств, крепкого здравия, небесной благодати, праведных деяний и щедрых подарков жизни.

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Читайте такжеКогда и сколько празднуют Крещение в 2019 году и когда в этом году крестить ребенкаВсех православных христиан нашей страны поздравляю с великим праздником – с Днем Крещения Руси. Пусть это было дело и не одного дня, но оно поменяло всю нашу жизнь, и представить Русь иной просто не получится. Что же, поздравим нас всех с праздником и пожелаем света в душе сегодня и всегда.

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Поздравляю со святым днем, когда Киевская Русь приняла веру христианскую православную! Желаю, чтобы Господь хранил и оберегал тебя от непосильных скорбей и болезней! Чтобы всегда во всем сопутствовала удача, а все дурное и негативное уносилось прочь!

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В день крещения Руси желаю христианского здоровья, веры и надежды на лучшее и светлое будущее, любви, искренности, счастья и добра. Пусть ясное небо, яркое солнце, урожайный дождик, могучий ветер и шелест деревьев помогает жить во благо и радоваться жизни. Пусть будет радость на душе и удача в бравом деле.

Крещение киевской Руси: поздравления в стихах

В День крещения Руси

Поклонимся предкам,

Не они — так упаси,

Туго б было крепко.

Были б нехристи сплошные,

Хоть прощенья не проси...

Так что вечное спасибо,

За крещение Руси!

***

С Днем крещения Руси!

Пусть Господь вас бережет

От беды, упадка сил

И от множества забот,

Пусть все ясны будут дни

И несут вам красоту,

Море радости, любви,

Кучу счастья, доброту!

***

Сегодня день великий, очень важный,

Сегодня день крещения Руси,

И в этот день тебе желаю,

Гармонию души своей ты обрети.

Еще желаю я достатка,

Земных и неземных всех благ,

Чтоб было все с тобой в порядке,

Чтоб не пугал вовеки мрак!

Поздравления с Крещением Руси: короткие смс

3 смс - 176 символов:

День крещения Руси —

Православный праздник.

Пусть Господь тебя хранит

От любых напастей.

С Божьей помощью пускай

Ты идешь по миру.

Добротой всегда сверкай,

Будь душой красива.

***

Смс-ка резвая,

Моему любезному

С днем крещения Руси

Поздравление отнеси!

***

3 смс - 192 символа:

С Днем крещения Руси!

Пусть вам вера помогает,

Дарит много новых сил

И к успеху продвигает!

Пусть сияет вам всегда

Счастье самым ярким светом,

Не тревожьтесь никогда,

Рой забот уносит ветром!

***

Много столетий назад

Крещение Русь приняла!

Поэтому день сей свят!

Я с ним поздравляю тебя!

Хрещення Русі: привітання

Сьогодні славне свято – хрещення Русі,

Молитви вимовляємо на честь славетного Володимира,

Всі християни української землі,

Себе вважають непохитними у вірі.

Зі святом від душі вітаємо всіх,

Нехай вас чекає величезний успіх,

Нехай Господь благословляє на добрі справи,

Нехай птах щастя у ваш дім прилітає.

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Сердечно вітаємо вас зі світлим Днем хрещення Київської Русі-України! Сьогодні це свято об’єднує нас навколо справжньої духовної радості та національної ідеї. Воно є важливим етапом очищення суспільства й поваги до вічних цінностей нашої історії. Від щирого серця бажаємо, щоб свято хрещення Київської Русі зцілило і об’єднало наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут в кожному домі, давало здоров’я на багато мирних і щасливих років.

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З Днем хрещення Русі

Вітаю від душі,

В день, настільки світлий і святий,

Радійте ви усі.

Очищайте від зла розум,

Оминайте біль і погрози,

Хай в сім'ї панує затишок

І завжди вас вдома чекають.

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З Днем хрещення Київської Русі-України! У цей святковий день бажаю всім щедрої Божої благодаті, духовної наснаги, миру та злагоди в родинах, міцного здоров’я, довголіття та єднання. Нехай свято послужить відродженню нашої історичної пам’яті, поверне нас до святих джерел християнської духовності, оновить та об’єднає задля майбутнього міцної, розвиненої і процвітаючої України!

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Хрещення Русі – свято велике

Відсвяткуємо його з тобою

І всіх друзів від душі привітаємо

І всіх святих ми дружно прославимо!

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Сьогодні свято Хрещення всієї Русі. У цей день я бажаю тобі знайти в житті гармонію. І ще хочу побажати великого достатку, присутності неземних і фізичних благ, щоб у тебе завжди все було в порядку, щоб ніколи не заповз у твою душу морок.