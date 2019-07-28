С великим Днем крещения Руси 2019 – тексты и открытки

Главред собрал на Крещение Руси 2019 поздравления в прозе, стихах и открытках православные и просто для души.
День крещения Руси отмечается 28 июля – и это праздник всего православного народа, ведь он знаменует собою событие, благодаря которому православная вера значительно укрепила свои позиции, а в лоно христианской церкви вошли жители сразу целой страны, причем не одно их поколение.
Крещение Руси 2019 выпало на воскресенье. В этом году это 1031-я годовщина, то есть не круглая дата. Однако празднование в этом году имеет свою уникальность: Крестный ход в 2019 году впервые проводит Православная церковь Украины – первый в нашей истории Украинский крестный ход. Подробнее о крестных ходах УПЦ МП и ПЦУ, их правилах и истории самого праздника – читайте в нашем материале Крещение Руси и Крестный ход: в чем особенность праздника в 2019 году.
Поздравление с Крещением Руси в прозе
Поздравляю с Днем крещения Руси и желаю от души большого счастья, крепкой веры, радости души и покоя сердца, светлой надежды, доброй удачи, чистой любви и искренних чувств, крепкого здравия, небесной благодати, праведных деяний и щедрых подарков жизни.
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Читайте такжеКогда и сколько празднуют Крещение в 2019 году и когда в этом году крестить ребенкаВсех православных христиан нашей страны поздравляю с великим праздником – с Днем Крещения Руси. Пусть это было дело и не одного дня, но оно поменяло всю нашу жизнь, и представить Русь иной просто не получится. Что же, поздравим нас всех с праздником и пожелаем света в душе сегодня и всегда.
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Поздравляю со святым днем, когда Киевская Русь приняла веру христианскую православную! Желаю, чтобы Господь хранил и оберегал тебя от непосильных скорбей и болезней! Чтобы всегда во всем сопутствовала удача, а все дурное и негативное уносилось прочь!
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В день крещения Руси желаю христианского здоровья, веры и надежды на лучшее и светлое будущее, любви, искренности, счастья и добра. Пусть ясное небо, яркое солнце, урожайный дождик, могучий ветер и шелест деревьев помогает жить во благо и радоваться жизни. Пусть будет радость на душе и удача в бравом деле.
Крещение киевской Руси: поздравления в стихах
В День крещения Руси
Поклонимся предкам,
Не они — так упаси,
Туго б было крепко.
Были б нехристи сплошные,
Хоть прощенья не проси...
Так что вечное спасибо,
За крещение Руси!
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С Днем крещения Руси!
Пусть Господь вас бережет
От беды, упадка сил
И от множества забот,
Пусть все ясны будут дни
И несут вам красоту,
Море радости, любви,
Кучу счастья, доброту!
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Сегодня день великий, очень важный,
Сегодня день крещения Руси,
И в этот день тебе желаю,
Гармонию души своей ты обрети.
Еще желаю я достатка,
Земных и неземных всех благ,
Чтоб было все с тобой в порядке,
Чтоб не пугал вовеки мрак!
Поздравления с Крещением Руси: короткие смс
3 смс - 176 символов:
День крещения Руси —
Православный праздник.
Пусть Господь тебя хранит
От любых напастей.
С Божьей помощью пускай
Ты идешь по миру.
Добротой всегда сверкай,
Будь душой красива.
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Смс-ка резвая,
Моему любезному
С днем крещения Руси
Поздравление отнеси!
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3 смс - 192 символа:
С Днем крещения Руси!
Пусть вам вера помогает,
Дарит много новых сил
И к успеху продвигает!
Пусть сияет вам всегда
Счастье самым ярким светом,
Не тревожьтесь никогда,
Рой забот уносит ветром!
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Много столетий назад
Крещение Русь приняла!
Поэтому день сей свят!
Я с ним поздравляю тебя!
Хрещення Русі: привітання
Сьогодні славне свято – хрещення Русі,
Молитви вимовляємо на честь славетного Володимира,
Всі християни української землі,
Себе вважають непохитними у вірі.
Зі святом від душі вітаємо всіх,
Нехай вас чекає величезний успіх,
Нехай Господь благословляє на добрі справи,
Нехай птах щастя у ваш дім прилітає.
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Сердечно вітаємо вас зі світлим Днем хрещення Київської Русі-України! Сьогодні це свято об’єднує нас навколо справжньої духовної радості та національної ідеї. Воно є важливим етапом очищення суспільства й поваги до вічних цінностей нашої історії. Від щирого серця бажаємо, щоб свято хрещення Київської Русі зцілило і об’єднало наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут в кожному домі, давало здоров’я на багато мирних і щасливих років.
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З Днем хрещення Русі
Вітаю від душі,
В день, настільки світлий і святий,
Радійте ви усі.
Очищайте від зла розум,
Оминайте біль і погрози,
Хай в сім'ї панує затишок
І завжди вас вдома чекають.
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З Днем хрещення Київської Русі-України! У цей святковий день бажаю всім щедрої Божої благодаті, духовної наснаги, миру та злагоди в родинах, міцного здоров’я, довголіття та єднання. Нехай свято послужить відродженню нашої історичної пам’яті, поверне нас до святих джерел християнської духовності, оновить та об’єднає задля майбутнього міцної, розвиненої і процвітаючої України!
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Хрещення Русі – свято велике
Відсвяткуємо його з тобою
І всіх друзів від душі привітаємо
І всіх святих ми дружно прославимо!
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Сьогодні свято Хрещення всієї Русі. У цей день я бажаю тобі знайти в житті гармонію. І ще хочу побажати великого достатку, присутності неземних і фізичних благ, щоб у тебе завжди все було в порядку, щоб ніколи не заповз у твою душу морок.