Шлюхострим: девушки‑стримерши проведут флешмоб против сексизма

Стримерша Кейси Kaceytron Кэвинес / скриншот из видео

Во вторник, 30 августа, несколько девушек- известных стримерш, на популярном порталеTwitch устроят совместную акцию – ради того, чтобы привлечь внимание к проблеме сексизма.

Как пишут западные СМИ, все участницы собираются облачиться в откровенные наряды и организованно запустить эфиры с хештегом #slutstream (в пер. с англ − "Шлюхострим").

По словам девушек, они не желают спокойно терпеть оскорбления от "девственников-неудачников", которые упрекают их за чрезвычайно глубокие декольте и ругаются последними словами против того, чтобы девушки осознавали свою сексуальность.

Организатором флешмоба выступила девушка-стример Кейси Kaceytron Кэвинес (почти 500 тыс. фолловеров на Twitch). Она заявляет, что все деньги, полученные от показов рекламы и в качестве пожертвований-донатов, будут направлены в благотворительную организацию Freedom 4/24, занимающиеся проблемами секс-торговли.

Напомним, ранее в Сети стал популярным эротический флешмоб, в ходе которого девушки прикрывали голую грудь фруктами. До этого пользователи интернета активно выкладывали фото с обнаженными ягодицами на фоне пейзажей.