Добряки и злюки: астролог назвал самые колючие и самые добродушные знаки Зодиака

Астролог Влад Росс рассказал о самых толерантных и самых мстительных знаках Зодиака

Все знаки Зодиака, пусть и весьма условно, можно разделить на добряков и злюк. Но обязательно следует помнить, что в любом правиле есть исключения.

Об этом Главреду рассказал известный украинский астролог Влад Росс.

Рейтинг самых добрых и толерантных знаков выглядит приблизительно так, в порядке убывания.

Самый доброжелательный знак Зодиака – это Весы. Это хорошо прослеживается на примере стран, находящихся под влиянием Весов. Речь идет, например, об Англии и Тибете. Оттенок Весов также есть у Японии и Канады, хотя первая страна – Дева, а вторая – Водолей, но обе они с "весовским" оттенком. Люди в этих странах всегда добродушны и доброжелательны, всегда толерантны, вежливы и учтивы. Именно в этих странах жители меньше всего ругаются матом. Весы всегда держатся с улыбкой на лице, но… дулей в кармане.

Поэтому самым добрым, вежливым и толерантным знаком Зодиака являются Весы.

Читайте такжеАстролог назвал самый удачный и самый ужасный день в августеЛьвы также отличаются добротой, однако основная их черта – благородство. Замечено, что, даже если Лев что-то сотворит, долго на него никто не может злиться из-за его врожденного благородства и доброжелательности. Именно поэтому среди представителей этого знака много менеджеров, специалистов по управлению персоналом и руководителей компаниями. Львы обладают большим шармом и обаянием. Кроме того, они совершенно незлопамятны. Однако Львы довольно эгоистичны и думают, что все вертится вокруг них, а они сами, прежде всего, сосредоточены на своей яркой персоне. К тому же, Львы очень щедры, но в отдельных случаях не желают делиться.

Стрельцы также, как правило, являются людьми с широкой душой. Особенно много представителей этого знака встречается в политике, потому нередко можно увидеть, что сегодня Стрельцы с кем-то враги, а завтра – уже друзья, на экране с кем-то яростно ссорятся, а, выходя из студии, мило и абсолютно мирно беседуют. Стрельцам присуща та же черта, что и Львам – они не держат зла на других.

Следующие в этом "рейтинге" – Близнецы. Представители этого знака, конечно, не полезут за словом в карман, но они всегда способны договориться и решить проблему дипломатическим путем. Яркий тому пример – страна, находящаяся под влиянием Близнецов, Соединенные Штаты Америки. К слову, Брюссель, находящийся в Бельгии, тоже, как и вся страна, находится под властью Близнецов. Брюссель – это город, где все европейские страны способны договориться и поладить между собой.

Хотя Близнецы, как правило, вспыльчивые, но они даже после самых ожесточенных боев и противостояния вряд ли будут держать зло на своего оппонента или противника. Среди Близнецов обычно много боксеров и военных.

Водолея также можно причислить к компании добряков. Для представителей этого знака всегда очень важна компания, команда, коллектив. Они ценят дружеское участие, стремятся наладить хорошие отношения и теплую атмосферу в коллективе.

Рейтинг наиболее агрессивных знаков Зодиака можно представить следующим образом.

Читайте такжеГороскоп на август-2019: какие знаки зодиака обретут счастье и кто под угрозойГлавными "злюками" являются Скорпионы. Представители этого знака часто мстительны. А, если учесть, что они еще и злопамятны, то нужно быть готовым к тому, что Скорпион может отомстить вам через 10-20 лет после обиды. Вспомнит что-то плохое о человеке и смачно отомстит. Это – самый ядовитый и злобный знак. А точнее будет сказать так: Скорпион по своей сути добр, но его беда в том, что он слишком хорошо помнит старые обиды. Окружающим нужно быть очень аккуратными с представителями этого непростого знака, потому что Скорпион никогда не забудет даже мелкую обиду, особенно если его задели за "больное". И, мстя, Скорпион всегда будет стараться ужалить вас в самое больное место.

Потому немецкая Бавария, находящаяся под влиянием Скорпиона, родила нацистскую идеологию. Также под влиянием Скорпиона пребывают исламские государства – Иран и Афганистан.

Раки тоже так просто не забудут и не простят вам обиду. Их смело можно назвать самым обидчивым знаком Зодиака. Если Скорпион, помня обиду, мстит обидчику, то Рак больше переживает случившееся внутри себя, по сути, занимаясь мазохизмом. То есть Ракам не свойственна мстительность, но присуще свойство хорошо помнить обиду.

Дев также можно отнести к "злюкам". И они тоже стараются помнить все обиды до мелочей. Их "подколки" и критика просто безграничны. Они могут раскритиковать, как никто другой, разнести своими упреками и замечаниями в пух и прах. Девы не лезут за словом в карман. Часто ведут себя, как ёж. Девы – самый колючий знак Зодиака.

Козероги запоминают обиды гораздо в меньше степени, чем другие знаки Зодиака, потому что стараются не зацикливаться на них. Особенно – если это будет вопрос долга и чести.

Рыбы – это знак Зодиака, который не прощает измен. Они на почве ревности способны даже убить. Рыбы также не прощают обмана, хотя сами очень любят пофантазировать, приукрасить и приврать. Они категорически не переносят, когда лгут им. Рыбы способны отвернуться раз и навсегда – они не будут мстить и попрекать, но и иметь дел с вами больше не будут. Так в свое время Рыбы-Ющенко отвернулся от Тимошенко-Стрельца.

Тельца сложно причислить к одному или к другому рейтингу. Тельцы – это положительный знак Зодиака. Какие-то обиды или кризисные ситуации их могут очень ранить, потому они будут об этом помнить. Но Тельцы отходчивы, их лечит время. Если вас угораздит поссориться с Тельцом, лучше через неделю или месяц к нему не подходите, но через более длительное время он совершенно забудет о случившемся.

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Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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