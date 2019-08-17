Почти Иисус Христос: астролог раскрыл феномен успеха Игоря Смешко

17 августа 2019, 04:55

Росс рассказал о перспективах Смешко в украинской политике.

Игорь Смешко
Игорь Смешко отмечает день рождения / Главред

17 августа отмечает свой 64-ый день рождения украинский политик, лидер партии Сила и честь, экс-глава СБУ Игорь Смешко. Астролог Влад Росс составил гороскоп для политика.

"В астрологии существует такой показатель как стеллиум. Это скопление практически всех планет в одном знаке Зодиака. Такое положение планет в гороскопе указывает на уникального человека, это почти Иисус Христос – суперзвезда.Так вот у Смешко в знаке Льва стеллиум планет – как раз в день рождения: Солнце в соединении с Луной, Марсом, Венерой, Юпитером, Плутоном и даже Уран, начинающий вхождение в этот же знак. Потому Смешко – это человек-глыба, человек-загадка, масштабный человек и талантливый руководитель", - отметил астролог в комментарии Главреду.

Читайте такжеКощей Бессмертный неизлечимо болен: астролог раскрыл тайну МедведчукаПо словам Росса, как политик он рано или поздно должен был "выстрелить", проявить себя и прорваться на небосклон удачи.

"Как раз весной у Смешко складывался очень благоприятный период, "звездный час", а лето уже было не такое успешное. Потому он и показал хороший результат на президентских выборах, но не сумел пройти в Раду на парламентских", - отметил эксперт.

Совсем плохой период у политика начнется после включения годового соляра 17 августа. Если бы парламентские выборы проходили осенью, то он и его политическая сила не смогли бы набрать даже 3%, уверен Росс.

"В день его рождения откроется дом долга, подчинения, и Луна соединится с Нептуном в доме персонала. Это значит, что его могут предать или подсидеть. Плюс – Смешко нужно обратить внимание на здоровье. А, кроме того, есть риск отравления – ему могут что-то подсыпать в напиток, потому что Луна в соединении с Черной Луной и Нептуном в Рыбах", - объяснил астролог.

По словам Росса, во второй половине 2019 года и первой половине 2020 года Смешко ждет ниспровержение, возможен даже уход из политики.

Читайте такжеСвержение и смерть: астролог дал ужасающий прогноз для Дональда Трампа"Он будет в стороне от ярких ключевых событий в государстве. Вероятно, в это время он будет находиться у себя на даче или где-то в своих владениях. Перспектива новых хороших возможностей в этот период вряд ли перед ним откроется. А вот 2022 году Юпитер в гороскопе Смешко будет в зените славы, вот тогда ситуация начнет меняться в благоприятную для него сторону. Но ближайший год пройдет для него скомкано и уединенно". - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на август и назвал самые удачливые знаки Зодиака, а также те, которым будет катастрофически не фартить.

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