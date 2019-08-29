Для здоровья и счастья: стрижка по лунному календарю на сентябрь 2019

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019 – благоприятные дни для стрижки по календарю / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019 помогает определиться с днем для смены имиджа, используя этот календарь для стрижки согласно фазам Луны. Впрочем, некоторые руководствуются им даже при подрезании челки.

Стрижка по календарю диктует благоприятные дни для стрижки в сентябре 2019, полезные не только для здоровья волос, но и для судьбы человека. Такой лунный календарь стрижек на сентябрь 2019 оракул составляет по лунным суткам. Целый мир космоса отображается в таком календаре стрижек.

А, учитывая, что гороскоп на сентябрь 2019 сулит хаос и разные беда под влиянием жесткого квадрата между Нептуном, планетой религии, духовности и возвышенности, и Юпитером, планетой власти и социума – подстраховаться не помешает.

Особенно осторожным нужно быть со стрижкой 14 сентября 2019 – в сентябрьское полнолуние.

Стрижка в эти лунные сутки может "подарить" человеку аллергии, отравления и другие болезни. Ведь полнолуние 14 сентября 2019 проходит в знаке Рыб, а символом его является больная женщина, лежащая в кровати.

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Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2019

Лунный календарь стрижки на сентябрь 2019 выделил такие благоприятные дни для стрижки и наоборот:

благоприятные : 8, 11, 12, 25, 26, и 27 сентября – стрижка улучшит здоровье всему организму, придаст энергии и привлечет успех;

: 8, 11, 12, 25, 26, и 27 сентября – стрижка улучшит здоровье всему организму, придаст энергии и привлечет успех; неблагоприятные : 1, 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 28 и 30 сентября – стрижка не пойдет на пользу ни самим волосам, ни карьере и личной жизни человека, грозит материальными проблемами;

: 1, 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 28 и 30 сентября – стрижка не пойдет на пользу ни самим волосам, ни карьере и личной жизни человека, грозит материальными проблемами; стоит проявить осторожность : 9, 10, 22, 23, 24, 29 сентября – стрижка подойдет для тонких и ломких волос, но может обернуться проблемами со здоровьем;

: 9, 10, 22, 23, 24, 29 сентября – стрижка подойдет для тонких и ломких волос, но может обернуться проблемами со здоровьем; оптимальные для стрижки кончиков (просто как косметическая процедура или равнение челки): 3, 5, 19, 27 сентября;

для стрижки кончиков (просто как косметическая процедура или равнение челки): 3, 5, 19, 27 сентября; нейтральные: 7, 18, 20, 21, 30 сентября.

Читайте такжеСамые модные прически для школьниц на 1 сентября 2019: тренды, 40 фотоЛунный календарь стрижек октябрь 2019 советует стричься в такие благоприятные дни: 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 26 и 31 октября.