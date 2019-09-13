Астролог рассказал, какие знаки Зодиака компании не хотят брать на работу

Астролог рассказал, представителей каких знаков Зодиака охотнее принимают на работу

Некоторые работодатели, подыскивая новых сотрудников в свою компанию, руководствуются далеко не всегда только рациональными методами, а порой прибегают и к помощи астрологов. То есть вам могут отказать в работе только из-за того, что вы родились "не под тем" знаком Зодиака, или ваш гороскоп говорит о вас, как о ленивом, недисциплинированном и ненадежном человеке. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Такая практика существует и в Украине. Знаю об этом точно, поскольку и сам консультирую некоторых предпринимателей при приеме людей на работу, составляю гороскоп по дате и времени рождения потенциального работника и даю характеристику. Конечно, все индивидуально, и нельзя судить о том, каким работником будет тот или иной человек, отталкиваясь исключительно от того, кто именно он по знаку Зодиака", - заявил астролог.

Читайте также"Видевший сквозь время" Мессинг назвал самые уникальные знаки ЗодиакаПо словам Росса, при составлении персонального гороскопа человека, можно сделать выводы, стоит ли брать его на эту должность, получится ли из него хороший работник, будет ли он надежным партнером, не кинет ли, не будет ли отлынивать от заданий. Чаще всего работодатели спрашивают о преданности и честности, то есть о том, может ли этот человек предать. Также спрашивают о работоспособности, пунктуальности и дисциплинированности, например, не опаздывает ли человек. Спрашивают, способен ли он четко и регламентировано выполнять свои обязанности. Насколько он способен руководить. Насколько он ответственный. Ленивый или нет", - объясняет астролог.

Эксперт уточнил, что особенно популярной была практика консультаций работодателей с астрологом перед принятием сотрудников на работу в Соединенных Штатах Америки в 70-80-х годах.

"В Америке зачастую не принимали на работу людей, рожденных под знаками Водолеев и Рыб. Аргументировали это тем, что, мол, Водолеи слишком свободолюбивые, независимые, не любят работать четко по графику. К тому, же Водолеи – это всегда свободные художники. А неохоту сотрудничать с Рыбами объясняли тем, что Рыбы – безответственные, непринципиальные, ленивые, всегда могут подводить и предать", - сказал он.

"При этом предпочтение отдавалось "противоположным" знакам Зодиака. Например, с большой охотой принимали Дев, потому что на какую должность их ни возьми, они пашут, как лошадки, исполнительны, как собачки. К работе подходят очень серьезно и ответственно. Такая характеристика относится, как минимум, к 80% Дев", - добавил Росс.

Те люди, которые искали хороших управленцев, предпочитали нанимать на эту должность Львов. Львы просто созданы для того, чтобы руководить. Потому Девы и Львы были самыми востребованными при приеме на работу, отметил астролог.

Читайте такжеБожий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку Зодиака"Если вы отправляетесь на собеседование и знаете знак Зодиака работодателя, не поленитесь обратиться к астрологу, который порекомендует, как себя вести с таким человеком, чего от него ждать как от руководителя. Если знак Зодиака начальника совпадает с Марсом, Сатурном или Черной Луной, то лучше к такому человеку в подчинение не идти. А если, наоборот, он сочетается с Венерой, Юпитером и Меркурием, то – прекрасно. Например, если человек родился под знаком Водолея, и в его гороскопе во Льве Юпитер, то можете рассчитывать на протекцию, большой успех и удачу. Если же у него во Льве Сатурн или Черная Луна, то боже упаси от такого шефа – задавит, не будет никакой протекции, никакой карьеры с ним не построишь", - объяснил Росс.

"Когда я консультирую украинских работодателей, не придерживаюсь подхода – отговаривать от приема на работу Водолеев и Рыб. Я всегда обязательно анализирую дату и время рождения человека, потому что тогда получается самый корректный и четкий прогноз. Однако советую помнить о том, что Водолея не устроит жесткий график, что он просто нуждается в творческой атмосфере. Чем больше у него свободы, тем лучше и продуктивнее он работает. Кстати, потому среди Водолеев много айтишников и программистов – они любят свободный график и творят свободно", - резюмировал он.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

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