Нашел свою Козерожку: астролог рассказал об отношениях Петросяна и его любовницы

16 сентября 2019, 06:34

По словам Росса, из-за расшатанных нервов юморист может в ближайшее время оказаться на больничной койке.

Евгений Петросян
Астролог рассказал, как будет поделено имущество между Степаненко и Петросяном / Wikipedia

16 сентября исполняется 74 года российскому писателю-юмористу Евгению Петросяну, о котором в последнее время в основном говорили не в связи с его творчеством, а в контексте громкого и скандального развода с четвертой женой, тоже юмористкой Еленой Степаненко. Астролог Влад Росс составил гороскоп для писателя.

"Судя по гороскопу Петросяна, после расставания со Степаненко у него появилась новая спутница – молодая женщина. Потому-то он и пытается хорохориться, выглядеть моложе и подтянутей. У него Луна в Козероге, а это часто указывает на то, что такой человек остается молодым даже в своем почтенном возрасте – и внутренне, и внешне. В частности, такие люди всегда подтянуты и хорошо выглядят в старости", - сказал астролог в комментарии Главреду.

Читайте такжеБез него власть Путина рухнет: астролог рассказал, кто нужен российскому президентуКроме того, по словам Росса, в гороскопе Петросяна Сатурн соединился с Луной в доме недвижимости, потому однозначно юмористу светит раздел имущества 50/50. Этого ему никак не удастся избежать. Более того, есть угроза, что у Петросяна отберут практически все его имущество. В любом случае, все то имущество, которое было нажито в совместной жизни Петросяна и Степаненко, но было записано на его теперь уже экс-супругу, отойдет ей.

"Из-за всех последних событий у Евгения Петросяна идет серьезная психологическая ломка и переворот сознания. А очень расшатанные нервы могут привести к тому, что он попадет в больницу", - заявил астролог.

"Петросяна неизбежно ждут большие финансовые потери, как у Порошенко, в ближайшем будущем. Однако карьера юмориста будет складываться благополучно, так как в доме карьеры и расширения возможностей у него расположился Юпитер, что сулит ему новые проекты и большие гастроли, то есть он будет весьма востребован", - добавил он.

Росс отметил, что у Петросяна в гороскопе ярко выражен дом раздела имущества и больницы (болезни от нервного перенапряжения).

"Сейчас рядом с Петросяном новая молодая женщина – Татьяна Брухунова, которая родилась 1 января 1989 года. И это отлично, потому что Петросяну в его жизни очень нужна была Козерожка. Его Луна отлично сочетается и соединяется с ее Солнцем. Так что эти люди созданы друг для друга и должны быть вместе очень долго.

Читайте такжеСветская львица и бомба в постели: астролог рассказал о судьбе Кати ОсадчейБрухунова – не хищница и не охотница за деньгами. Вообще, судя по всему, именно Петросян соблазнил эту женщину, а не наоборот. Именно он ей много наобещал. Поскольку ее Черная Луна как партнера соединена с его Солнцем. В любом случае, Брухунова не похожа на расчетливую женщину. Она действительно любит Петросяна. У них гармонично сочетаются характеры. Она верит в высшую большую любовь – у нее в гороскопе высшая Венера, то есть Нептун в соединении с Солнцем. А Петросяна она воспринимает как наставника, прежде всего. Так что новая избранница Петросяну очень подходит. Он нашел свою Козерожку", - резюмировал эксперт.   

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