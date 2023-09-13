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2 самые сильные молитвы о здравии: к кому обращаться с просьбой об исцелении

Ангелина Подвысоцкая
13 сентября 2023, 17:50 обновлено 13 сентября, 18:08
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Молитва об исцелении от болезни может быть адресована не только самому Господу Богу, но и другим святым.
молитва, церковь, свечи
Самая сильная молитва о здравии / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Любой человек рано или поздно сталкивается со своим недугом или болезнью близкого человека. Одно дело, если это обычная простуда. Она не требует особого внимания, главное позаботиться о себе в момент болезни. Но есть серьезные и страшные болезни, которые могут привести к непоправимому.

Иногда может быть настолько серьезная ситуация, что придется узнать, как просить у Бога исцеления. Одной из самых сильных молитв о здравии является молитва Пантелеймону.

Сильная молитва об исцелении от болезни Пантелеймону

Еще издавна люди просили у святого Пантелеймона об исцелении болезней и душевных ран, о прекращении эпидемий. Пантелеймон считается покровителем военных, моряков, спасателей.

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"О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприятии благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь."

Самая сильная молитва Господу Богу

Даже в ситуации, в которой говорят: "На все воля Бога", не стоит опускать руки. Ведь нередко с людьми происходило чудо и они вставали с больничной койки даже тогда, когда врачи не давали шансов на выздоровление.

Если вы думаете, кому молиться об исцелении от болезни, то можно смело обратиться к Всевышнему.

"О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь."

Как просить Богородицу об исцелении

Богородица является покровительницей матери и ребенка. Если заболел ребенок, беременная женщина или родители, то обращаться за помощью стоит именно к Царице Небесной. Молиться стоит покорно стоя на коленях перед ее образом в церкви.

"Пресвятая Богородица, спаси и сохрани ребенка моего (имя). Защити его силой своей и направь жизнь по праведному, светлому, счастливому пути. Пусть ребенок не знает боли и мучений, которые уготованы ему бесовским влиянием. Умоли Бога и Сына Твоего о помощь моему чаду, избавь его от болезни и исцелить недуги все своею силою."

Как правильно заказать молитву за здравие

Если вы хотите, чтобы о ваших близких помолились и священники, то стоит обратиться за помощью в церковь. Там можно заказать молебен.

Вам нужно подать записку в храме, в которой указать вид молебна и то, к какому именно святому он обращен. В записке стоит указать имена всех людей, за кого вы хотите заказать молебен.

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