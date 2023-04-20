Решение этих загадок может стать настоящим вызовом для вашего ума и помочь развить логическое мышление и креативность.

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5 школьных загадок, которые ставят в тупик даже самых умных взрослых / flickr.com (Scott Schiller, Valeria C★Preisler)

Как показывает опыт, детские загадки могут быть не менее сложными, чем математические задачи и логические головоломки для взрослых. Некоторые из них могут даже поставить в тупик самых умных людей.

Вот пять школьных загадок, которые могут стать настоящим испытанием для вашего интеллекта:

Три врача говорят, что Максим их брат. Максим говорит, что у него нет братьев. Кто врет?

Каждая из пяти сестер занята делом. Первая читает книгу, вторая готовит, третья играет в шахматы, а четвертая занимается стиркой. Что делает пятая?

В сумме возраст отца и сына – 66 лет. Возраст отца – возраст сына наоборот. Сколько им лет? (три варианта ответа)

Вы – пилот самолета, летящего из Лондона в Берлин с двумя пересадками в Праге. Какая у вас фамилия?

Двое мужчин играют в шахматы. Они сыграли пять партий. Каждый выиграл по три. Как это возможно?

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Ответы на эти загадки могут оказаться неожиданными и порой даже шокирующими.

У Саши есть три сестры, и они врачи. Играет в шахматы. 51 и 15, 42 и 24, 60 и 6. Ваша фамилия. Они не играли друг против друга.

Решение этих загадок может стать настоящим вызовом для вашего ума и помочь развить логическое мышление и креативность.

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