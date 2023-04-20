5 школьных загадок, которые ставят в тупик даже самых умных взрослых

Решение этих загадок может стать настоящим вызовом для вашего ума и помочь развить логическое мышление и креативность.
Как показывает опыт, детские загадки могут быть не менее сложными, чем математические задачи и логические головоломки для взрослых. Некоторые из них могут даже поставить в тупик самых умных людей.
Вот пять школьных загадок, которые могут стать настоящим испытанием для вашего интеллекта:
- Три врача говорят, что Максим их брат. Максим говорит, что у него нет братьев. Кто врет?
- Каждая из пяти сестер занята делом. Первая читает книгу, вторая готовит, третья играет в шахматы, а четвертая занимается стиркой. Что делает пятая?
- В сумме возраст отца и сына – 66 лет. Возраст отца – возраст сына наоборот. Сколько им лет? (три варианта ответа)
- Вы – пилот самолета, летящего из Лондона в Берлин с двумя пересадками в Праге. Какая у вас фамилия?
- Двое мужчин играют в шахматы. Они сыграли пять партий. Каждый выиграл по три. Как это возможно?
видео дня
Ответы на эти загадки могут оказаться неожиданными и порой даже шокирующими.
- У Саши есть три сестры, и они врачи.
- Играет в шахматы.
- 51 и 15, 42 и 24, 60 и 6.
- Ваша фамилия.
- Они не играли друг против друга.
Решение этих загадок может стать настоящим вызовом для вашего ума и помочь развить логическое мышление и креативность.
Вам может быть интересно: