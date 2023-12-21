5 вещей, которые люди смывают в унитаз, но делать этого нельзя

В повседневной жизни мы часто смываем различные предметы в унитаз, надеясь, что они исчезнут так же, как и обычные отходы. Однако не все, что кажется безобидным, можно безопасно сливать в сантехническую систему.
Мы собрали пять вещей, которые нельзя смывать в унитаз.
Влажные салфетки
Несмотря на маркировку "биоразлагаемые", влажные салфетки могут вызвать засор в трубах. Они не разлагаются так же быстро, как туалетная бумага, и могут привести к серьезным проблемам с канализацией.
Жидкие масла и жиры
Выливание жидких масел и жиров в унитаз может вызвать образование жировых пробок в трубах, что приведет к затруднению прохода воды.
Бумажные полотенца
Бумажные полотенца гораздо плотнее и прочнее, чем туалетная бумага, и могут вызвать блокировку труб. Используйте отдельный мусорный бак для их утилизации.
Женские гигиенические прокладки
Гигиенические прокладки обладают свойством впитывать влагу и расширяться, что может привести к засорам в трубах. Они должны уходить в мусор, а не в унитаз.
Старые лекарства
Сливание старых лекарств в унитаз может оказаться вредным для окружающей среды, так как они могут попасть в водные источники. Вместо этого используйте программы сбора медикаментов или выбрасывайте их в специальные контейнеры в аптеках.
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