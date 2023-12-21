5 вещей, которые люди смывают в унитаз, но делать этого нельзя

Многие из нас ежедневно наступают на одни и те же грабли.

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Что нельзя смывать в унитаз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

В повседневной жизни мы часто смываем различные предметы в унитаз, надеясь, что они исчезнут так же, как и обычные отходы. Однако не все, что кажется безобидным, можно безопасно сливать в сантехническую систему.

Мы собрали пять вещей, которые нельзя смывать в унитаз.

Влажные салфетки

Несмотря на маркировку "биоразлагаемые", влажные салфетки могут вызвать засор в трубах. Они не разлагаются так же быстро, как туалетная бумага, и могут привести к серьезным проблемам с канализацией.

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Жидкие масла и жиры

Выливание жидких масел и жиров в унитаз может вызвать образование жировых пробок в трубах, что приведет к затруднению прохода воды.

Бумажные полотенца

Бумажные полотенца гораздо плотнее и прочнее, чем туалетная бумага, и могут вызвать блокировку труб. Используйте отдельный мусорный бак для их утилизации.

Женские гигиенические прокладки

Гигиенические прокладки обладают свойством впитывать влагу и расширяться, что может привести к засорам в трубах. Они должны уходить в мусор, а не в унитаз.

Старые лекарства

Сливание старых лекарств в унитаз может оказаться вредным для окружающей среды, так как они могут попасть в водные источники. Вместо этого используйте программы сбора медикаментов или выбрасывайте их в специальные контейнеры в аптеках.

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