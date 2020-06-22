Аллергия на солнце: симптомы и факторы риска

Легкие случаи солнечной аллергии могут пройти без лечения / Турпром

Солнечная аллергия - это термин, часто используемый для описания ряда состояний, при которых на коже, подвергшейся воздействию солнечного света, возникает зудящая красная сыпь. Наиболее распространенной формой солнечной аллергии является "полиморфное извержение света", также известное как солнечное отравление.

У некоторых людей есть наследственный тип солнечной аллергии. Другие проявляют признаки и симптомы только тогда, когда они вызваны другим фактором - например, лекарством или воздействием на кожу растений, таких как дикий пастернак или лайм.

Легкие случаи солнечной аллергии могут пройти без лечения. Более тяжелые случаи можно лечить стероидными кремами или таблетками. Людям с сильной аллергией на солнце может потребоваться принятие профилактических мер и ношение солнцезащитной одежды.

Аллергия на солнце

Симптомы

Причины

Факторы риска

Профилактика

Когда обращаться к врачу

Внешний вид кожи, подверженной аллергии на солнце, может испытывать разные симптомы в зависимости от причины проблемы. Признаки и симптомы могут включать в себя:

Покраснение

Зуд или боль

Крошечные волдыри, которые могут слиться в выпуклые пятна

Корка или кровотечение

Волдыри

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Признаки и симптомы обычно возникают только на коже, подвергшейся воздействию солнца, и развиваются в течение нескольких минут или часов после пребывания на солнце.

Некоторые лекарства, химические вещества и медицинские условия могут сделать кожу более чувствительной к солнцу. Непонятно, почему у некоторых людей проявляется аллергия на солнце, а у других нет. Возможно, определяющим фактором является генетика.

Любой может иметь аллергию на солнце, но определенные ее виды более распространены у людей с более светлой кожей.

Воздействие определенных веществ. Некоторые симптомы аллергии кожи возникают, когда ваша кожа подвергается воздействию какого-либо вещества, а затем солнечного света. Общие вещества, ответственные за этот тип реакции, включают ароматизаторы, дезинфицирующие средства и даже некоторые химические элементы, используемые в солнцезащитных кремах.

Прием препаратов. Ряд лекарств может вызвать более быстрые солнечные ожоги, в том числе тетрациклиновые антибиотики, препараты на основе сульфа и обезболивающие средства, такие как кетопрофен.

Наличие кожных заболеваний. Наличие дерматита увеличивает риск аллергии на солнце.

Наличие кровных родственников с солнечной аллергией. У вас больше шансов получить аллергию на солнце, если у вас в семье были люди с подобными проблемами.

Если у вас аллергия на солнце или повышенная чувствительность к солнцу, вы можете предотвратить реакцию, выполнив следующие действия:

Избегайте солнца в часы пик. Старайтесь держаться подальше от солнца с 10 утра до 4 вечера.

Избегайте внезапного воздействия большого количества солнечного света. Многие люди имеют симптомы аллергии на солнце, когда они подвергаются большему количеству солнечного света весной или летом. Постепенно увеличивайте время, которое вы проводите на улице, чтобы клетки вашей кожи успели адаптироваться к солнечному свету.

Носите солнцезащитные очки и защитную одежду. Рубашки с длинными рукавами и шляпы с широкими полями могут помочь защитить вашу кожу от воздействия солнца.

Избегайте тонких или рыхлых тканей - через них могут проходить ультрафиолетовые лучи.

Солнцезащитный крем. Используйте солнцезащитный крем широкого спектра с SPF не менее 30. Наносите солнцезащитный крем щедро и каждые два часа - или чаще, если вы плаваете или потеете.

Избегайте известных триггеров. Если вы знаете, что определенное вещество вызывает реакцию вашей кожи, например лекарство или контакт с диким пастернаком или лаймом, избегайте этого триггера.

Обратитесь к врачу, если у вас есть необычные, неприятные кожные реакции после воздействия солнечного света. Для серьезных или постоянных симптомов вам может понадобиться врач, который специализируется на диагностике и лечения кожных заболеваний (дерматолог).