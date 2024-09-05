Будут идеальными не один год: 3 лучших способа, как и где лучше хранить сухофрукты

Нужно придерживаться нескольких важных правил, чтобы сухофрукты из яблок хранились как можно дольше.

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Как и где лучше хранить сухофрукты/ коллаж: Главред, фото: скрин

Приготовление сухофруктов - это один из лучших способов обеспечить себя витаминами и полезными веществами из фруктов зимой. В частности, из таких заготовок можно варить компоты.

Но актуальным всегда остается вопрос, как хранить сушку из яблок и других фруктов, чтобы она могла пролежать как можно дольше. Есть несколько способов, как сделать срок ее хранения как можно дольше. О трех таких способах рассказала блогер Катя Онча, которая в своих видео на YouTube делится разными интересными рецептами.

1. В стеклянной банке

Нужно уже готовые сухофрукты из яблок засыпать в 3-литровую банку. Можно брать также банки других размеров, однако именно в 3-литровой хранить такой продукт удобнее всего, ведь туда поместится больше сухофруктов. При этом не нужно утрамбовывать сушеные яблоки - в емкости должно остаться немного свободного места.

Не нужно закрывать банку крышкой, ведь должен сохраняться постоянный поток воздуха. Но сверху яблоки нужно накрыть обычным бинтом, сложив его в три раза и зафиксировав резинкой.

Сверху на бинт можно положить гвоздику для защиты от вредителей.

2. В мешочках

"Второй способ, который я использую - это складывать в мешочки. Он хорош тем, что здесь уже проходит вентиляция. Сушеные яблоки будут не полностью закрытыми, и здесь будет проходить воздух. Я просто беру и складываю сухофрукты в мешочки. Перед тем, как класть сушку, я хорошо проверяю мешок, нет ли там дырочек, чтобы туда не залезли разные букашки, моль, и складываю", - объяснила автор видео.

Автор также добавила, что при использовании такого способа лучше еще класть в мешочек свежую веточку мяты, чтобы она отпугивала своим запахом моль и других вредителей.

Далее мешок нужно закрутить и завязать резинкой, веревкой или ниткой.

Как правильно хранить сухофрукты из яблок/ Инфографика: Главред

3. Пакетики с застежками

Можно приобрести специальные пакетики с застежками, в которых сухофрукты из яблок будут очень хорошо храниться. К сухофруктам в эти пакеты можно класть по веточке мяты.

Также автор добавила, что сушеные фрукты нужно хранить в неосвещенном месте, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.

Часто может возникать вопрос, сколько можно хранить сушку из яблок. Хранить сушеные яблоки и груши можно достаточно долго - до 3 лет.

Смотрите видео о том, как лучше хранить сухофрукты из яблок:

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