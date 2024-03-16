Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать на Прощеное воскресенье

Мы расскажем, какой праздник 17 марта и что нельзя делать в этот день.

https://glavred.info/life/cerkovnyy-prazdnik-17-marta-chto-nelzya-delat-na-proshchenoe-voskresene-10550051.html Ссылка скопирована

Церковный праздник 17 марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

17 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 17 марта отмечают несколько праздников:

День Святого Патрика видео дня

День мобилизационного работника

День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

Прощеное воскресенье

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Церковный праздник завтра

17 марта - Прощеное воскресенье. Этот праздник представляет собой уникальный христианский праздник, который отмечается в последний день Масленицы, перед началом Великого поста. В этот день просьбы о прощении направляются не только к живым, но и к тем, кто ушел в мир иной.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

не рекомендуется употреблять ругательства, использовать сквернословия, повышать голос, оскорблять кого-либо или впадать в обиду;

отказывать в помощи ближнему;

не рекомендуется употребление алкоголя и организация громких вечеринок. Кроме того, стоит воздержаться от стирки, шитья и уборки.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 17 марта празднуют Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Иоасаф, Кондрат, Павел, Стратоник, Ульяна, Яков.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.