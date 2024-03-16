Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать на Прощеное воскресенье

17 марта Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 17 марта отмечают несколько праздников:
День Святого Патрикавидео дня
День мобилизационного работника
День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения
Прощеное воскресенье
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Церковный праздник завтра
17 марта - Прощеное воскресенье. Этот праздник представляет собой уникальный христианский праздник, который отмечается в последний день Масленицы, перед началом Великого поста. В этот день просьбы о прощении направляются не только к живым, но и к тем, кто ушел в мир иной.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
не рекомендуется употреблять ругательства, использовать сквернословия, повышать голос, оскорблять кого-либо или впадать в обиду;
отказывать в помощи ближнему;
не рекомендуется употребление алкоголя и организация громких вечеринок. Кроме того, стоит воздержаться от стирки, шитья и уборки.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 17 марта празднуют Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Иоасаф, Кондрат, Павел, Стратоник, Ульяна, Яков.
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