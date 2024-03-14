Когда Прощеное воскресенье в 2024 году: что нужно и запрещено делать в этот день

В этот день просьбы о прощении направляются не только к живым, но и к тем, кто ушел в мир иной.

https://glavred.info/holidays/kogda-proshchenoe-voskresene-v-2024-godu-chto-nuzhno-i-zapreshcheno-delat-v-etot-den-10549787.html Ссылка скопирована

Когда Прощеное воскресенье в 2024 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Ежегодного христиане восточного обряда отмечают Прощёное воскресенье. В этот день принято извиняться и прощать своих обидчиков.

Прощеное воскресенье также не имеет фиксированной даты. Обычно праздник приходится на конец февраля – начало марта, поскольку дата этого праздника ежегодно меняется, потому что он связана с датой Пасхи.

Когда Прощеное воскресенье в 2024 году в Украине

Оно приходится на последний день Масленичной недели, после которой начинается Великий пост. Масленица в этом году началась 11 марта, поєтому Прощёное воскресенье выпадает на 17 марта.

видео дня

Что можно сделать в Прощеное воскресенье?

В церквах в Прощеное воскресенье во время литургии читается отрывок из Нагорной Проповеди, в котором освещается тема прощения обид ближним, поскольку лишь так можно получить прощение за грехи от Отца Небесного.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

После этого служба завершается взаимными просьбами о прощении, что открывает путь к началу Великого поста перед Пасхой.

В этот день просьбы о прощении направляются не только к живым, но и к тем, кто ушел в мир иной. В прошлом наши предки посещали кладбища, оставляя блины на могилах. В современное время достаточно попросить прощения мысленно и помолиться за упокоение их душ.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье?

В этот день не рекомендуется употреблять ругательства, использовать сквернословия, повышать голос, оскорблять кого-либо или впадать в обиду, а также отказывать в помощи ближнему. Также не рекомендуется употребление алкоголя и организация громких вечеринок. Кроме того, стоит воздержаться от стирки, шитья и уборки.

Приметы на Прощеное воскресенье

В этот день многие народные приметы связаны с погодой и блинами, которые традиционно пекут во время этого праздника.

Если все блины были проданы, считается, что жизнь будет счастливой.

Согласно примете, если первый блин купит женщина, у нее родится девочка в первым ребенком.

Если девушка не продаст ни одного блинчика, считается, что она не выйдет замуж столько лет, сколько блинов останется непроданными.

Прилет ласточек в Прощеное воскресенье обещает скорое наступление теплых дней.

Направление ветра в этот день также имело значение: восточный ветер обещал быстрое потепление, южный — теплую погоду с дождями, а северный — холодные дни.

Также считалось, что сны в Прощеное воскресенье могут быть предзнаменованием, поэтому их стоит запомнить.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.