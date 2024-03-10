Поздравления с Масленицей - красивые слова и картинки

Масленица - веселый и вкусный праздник, который знаменует собой окончание зимы и приход весны. В Украине празднование Масленицы в 2024 году начнется 11 марта. Традиционно Масленица длится неделю.
Главред собрал лучшие поздравления с Масленицей, которые поднимут настроение вашим близким и друзьям.
Поздравления с Масленицей в стихах
С Масленицей поздравляю,
Скорой вам весны желаю,
Чтоб зима скорей ушла,
Много счастья принесла!
Блинчик масляный румяный,
Словно солнышко, блестит,
Аромат весенний пьяный
Пусть сегодня веселит
***
Пусть с печеными блинами
К вам достаток в дом войдет,
Чтоб всего добились сами,
Пусть по жизни вам везет.
Желаю вам за стол сесть,
Блинов с икорочкой поесть,
Сжечь бабу, зиму проводить,
Меня в прощеный день простить.
Я желаю вам достатка,
Чтобы было все в порядке,
И блинов больше с маслом,
Чтобы жизнь была прекрасной!
Пусть блины не подгорят,
Счастье и любовь царят!
Ты блинов не объедайся,
Хорошо всегда чувствуй себя хорошо!
Поздравления с Масленицей короткие
Пусть зимние холода побыстрее уйдут и освободят путь новому, теплому, весеннему воздуху, позитивным переменам и замечательным событиям. С Масленицей!
***
Поздравляю со светлой Масленицей. Здоровья, богатства, счастья и скорейшего прихода весенних теплых деньков.
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю вкусных блинов, щедро накрытых столов, в жизни "все как по маслу", достатка и море счастья!
С Масленицей! Желаю ароматных блинов, домашнего тепла, любви и достатка. Пусть широкая Масленица неделю будет желанной гостьей в Вашем доме!
***
Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила своё торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.
***
Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги, пусть впереди тебя ждёт весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!
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