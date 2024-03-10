Поздравления с Масленицей - красивые слова и картинки

Главред собрал лучшие поздравления с Масленицей, которые поднимут настроение вашим близким и друзьям.

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Поздравления с Масленицей / Фото: Главред

Масленица - веселый и вкусный праздник, который знаменует собой окончание зимы и приход весны. В Украине празднование Масленицы в 2024 году начнется 11 марта. Традиционно Масленица длится неделю.

Главред собрал лучшие поздравления с Масленицей, которые поднимут настроение вашим близким и друзьям.

Поздравления с Масленицей в стихах

С Масленицей поздравляю,

видео дня

Скорой вам весны желаю,

Чтоб зима скорей ушла,

Много счастья принесла!

Поздравления с масленицей картинки / Фото: Главред

Блинчик масляный румяный,

Словно солнышко, блестит,

Аромат весенний пьяный

Пусть сегодня веселит

***

Пусть с печеными блинами

К вам достаток в дом войдет,

Чтоб всего добились сами,

Пусть по жизни вам везет.

Поздравления с масленицей открытки / Фото: Главред

Желаю вам за стол сесть,

Блинов с икорочкой поесть,

Сжечь бабу, зиму проводить,

Меня в прощеный день простить.

Поздравление с масленицей красивое / Фото: Главред

Я желаю вам достатка,

Чтобы было все в порядке,

И блинов больше с маслом,

Чтобы жизнь была прекрасной!

Пусть блины не подгорят,

Счастье и любовь царят!

Ты блинов не объедайся,

Хорошо всегда чувствуй себя хорошо!

Поздравления с Масленицей короткие

Пусть зимние холода побыстрее уйдут и освободят путь новому, теплому, весеннему воздуху, позитивным переменам и замечательным событиям. С Масленицей!

***

Поздравляю со светлой Масленицей. Здоровья, богатства, счастья и скорейшего прихода весенних теплых деньков.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю вкусных блинов, щедро накрытых столов, в жизни "все как по маслу", достатка и море счастья!

Поздравлениес масленицей / Фото: Главред

С Масленицей! Желаю ароматных блинов, домашнего тепла, любви и достатка. Пусть широкая Масленица неделю будет желанной гостьей в Вашем доме!

***

Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила своё торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.

***

Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги, пусть впереди тебя ждёт весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!

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