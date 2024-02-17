Масленица-2024: главные правила праздника на каждый день недели

Главред рассказывает также, какие обряды на Масленицу принесут деньги и счастье в дом.

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Масленица традиции / Коллаж Главред, фото blog.pokupon.ua

Масленица отмечает начало весеннего цикла календарных традиционных праздников украинцев, символизируя веселье и радость. Этот праздник богат религиозными и мифическими обрядами, а также уникальными ритуалами. В 2024 году Масленицу отмечают с 11 по 17 марта — в последнюю неделю перед началом Великого поста. Дата праздника не постоянна и зависит от даты Пасхи.

Масленица традиции

Согласно традиции, Масленичная неделя стартует в понедельник и завершается воскресным великолепным сожжением чучела. Каждый день этого праздника имеет свой уникальный смысл и особые обряды, которые следует исполнять.

Понедельник - день встречи. В этот день заканчивается подготовка к развлечениям, посещают гостей и выпекают первый праздничный блин. Обычно его отдают бедным в помин душ усопших.

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Вторник - время игр и сватовства: в деревне устраиваются смотрины. Это время выбрано специально, так как во время Великого поста свадьбы запрещены, но после Пасхи, на Красную горку, можно отметить создание новой семьи. Поэтому молодежь знакомится в эту неделю с долгосрочными планами.

Так что если вы не в браке - обратите внимание на это. Если парень подмигнул вам - обратите внимание! Не уходите сразу. Возможно, у него серьезные намерения.

Среда - день угощений. Вы слышали о дне тещиных блинов? Так вот, в среду масленичной недели мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче стол, тем больше теща благосклонна к мужу своей дочери. Именно от обычаев этого дня появилось выражение "к теще на блины".

Четверг - время разврата. В этот день начинается Широкая Масленица с пышными празднествами. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не обходится без игр: хороводы, песни, катание с горки, прыжки через костер, кулачные бои, все это в сопровождении песен и танцев. Но главное событие - это построение снежного города. Дети и взрослые строят снежные крепости и делятся на две команды - пехоту и конницу - чтобы начать игру. Пехота защищает крепость, а конница пытается ее разрушить.

Пятница - вечеринки тещи. В этот день наоборот, мать дочери сама приходит в дом к зятю, и он должен угостить ее символами Масленицы. При этом теща приходит не одна, а с подругами, чтобы продемонстрировать перед ними, какое уважение ей оказывает зять.

Суббота - посиделки со свекровью. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашают родственников мужа в гости, прежде всего, свекровь. Если у свекрови есть незамужние подруги, они также приглашаются, а если они уже замужем, то приглашаются их подруги.

Воскресенье - проводы. Народ начинает подготовку к Великому посту. Просят прощения у близких, поминают усопших. Всю еду доедают, а остатки сжигают. Тщательно моют посуду, а затем идут в баню. Праздник завершается торжественным сожжением чучела Масленицы, а пепел развевается над полями, чтобы год был плодородным.

Что нельзя делать на Масленицу-2024

Отсутствуют запреты на трудные обязанности в это время. Основное требование - не забывать выпекать блины и приглашать на них гостей. Однако физические работы по дому рекомендуется выполнять только в течение первых трёх дней. С четверга по воскресенье следует избегать работы, за исключением готовки.

Строго запрещается отклонять приглашение на масленичный обед или не угостить гостей блинами. Это рассматривается как неуважительное поведение и нарушение давних традиций праздника.

Также не стоит:

Приглашать гостей в неопрятный дом запрещено.

Поскольку это время предназначено для радости и веселья, важно не погружаться в уныние и не оставаться в одиночестве.

Выражение гнева, скандалы и грубые выражения – неприемлемы на Масленицу. Стоит помнить, что скоро начнётся Великий пост, к которому следует готовиться не только физически, но и морально.

Также важно помнить, что в эту особую неделю, перед наступлением Великого поста, не следует переедать.

Как привлечь богатство и счастье на Масленицу

В старые времена на Масленицу существовало множество обрядов, направленных на привлечение денег, богатства, урожая, любви и счастья.

Для достижения богатства. За пределами города сжигали старые или ненужные вещи, произнося следующие слова: "Сжигаю старое и ненужное. Открываю двери для нового в своей жизни. Пусть уйдет все лишнее, а Масленица принесет мне удачу и прибыль".

Для привлечения денег. В первый понедельник после Масленицы следует отправиться в место с большим скоплением людей и искать монетку. Если удастся найти, нужно произнести заговор: "Я, (имя), нашел(а) монету на своем пути. Как я к этим деньгам пришел(а), так и пусть деньги приходят ко мне сами. Пусть количество людей на празднике будет равно количеству денег у меня. Аминь!".

Монету следует принести домой и хранить до следующего года. Через год ее нужно вернуть на место, где она была найдена, и бросить туда.

Для привлечения счастья в личной жизни. Этот обряд проводится в последний день Масленицы. Необходимо прийти в место, где проходят гуляния, и в толпе прочитать заговор: "Масленица пришла, принесла радость всем. Пусть она принесет счастье и в мою жизнь, пусть моя судьба придет ко мне. Пусть я встречу достойного человека и обрету счастье навсегда. Так и будет. Аминь". Затем следует сделать три крестных знака.

Для здоровья. При замешивании теста на блины следует сказать: "Блины жарятся, мое здоровье увеличивается. Как блины становятся румяными, так и я становлюсь здоровее. Пусть ко мне приходит здоровье, а все болезни исчезают. Мое слово крепко, а дело лепко. Аминь". Испеченные блины следует съесть самому и угостить ими близких.

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