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Чем отличаются 2 женщины: только остроглазый гений ответит за 21 секунду

Алёна Воронина
4 марта 2025, 07:10
98
Сложно будет разобраться, какими двумя почти незаметными деталями отличаются две женщины, которые как две капли воды похожи друг на друга.

Загадка
Чем отличаются две женщины/ jagranjosh

Головоломки не только развлекают людей, но и помогают им улучшить свою внимательность к деталям. Сообразительность возрастет в разы, если регулярно заниматься такими загадками. А включить их в свой ежедневный график будет несложно, ведь они на самом деле отнимают не так много времени, как кажется на первый взгляд.

При этом если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться легче предыдущей.

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В следующей загадке нужно отыскать три различия между картинками, на которых женщина делает спортивные упражнения, пишет jagranjosh.

Непросто будет заметить, какие именно несколько мелких деталей делают эти два рисунка неодинаковыми, ведь на первый взгляд может казаться, будто бы они идентичны и никаких отличительных деталей там нет.

Не стоит верить этому первому впечатлению - отличия там все-таки есть, но нужно очень внимательно присмотреться, чтобы их заметить.

На загадку дается ограниченный промежуток времени - всего 21 секунда. Поэтому придется спешить, разгадывая ее.

Загадка
Чем отличаются две женщины/ jagranjosh

Попробуйте сосредоточиться, не отвлекаться и справиться с загадкой настолько быстро, как вам только удастся.

А когда разгадаете загадку, можете проверить правильность своего ответа, взглянув на картинку внизу. На ней мы обозначили отличительные детали.

Загадка
Непросто будет заметить все отличия/ jagranjosh

Как ранее сообщал Главред, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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