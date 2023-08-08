Чем протирать листья комнатных растений чтобы они блестели: неожиданное средство

Листья комнатных растений принимают на себя пыль и другие осадки, их необходимо регулярно протирать.

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​ Чем протирать листья комнатных растений чтобы они блестели / коллаж: Главред, фото: скриншот

Комнатные растения, как и все растения - требуют ухода и хорошего отношения. Их листья собирают на себе много пыли и перестают блестеть, а значит - их необходимо регулярно протирать. Чем протирать листья от пыли - расскажем далее.

Чем можно протирать листья цветов - правильный уход

Конечно. когда растение собрало на своих листьях много пыли, его хочется выполоскать и многие хозяйки так и делают. Однако после принятия душа или протирания теплой водой, на листьях растения могут появиться белые разводы. С ними можно справиться с помощью спирта и глицерина.

Протирание листьев растения спиртом поможет удалить все загрязнения, а натирание их глицерином придаст блеск, восстановит защитный барьер и послужит дополнительным источником энергии.

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Чем протирать листья комнатных растений чтобы они блестели - природный способ

Также, для того, чтобы придать листьям комнатных растений блеск - можно использовать кожуру банана. Девушка в ТикТок показала, что если натереть листья растения банановой кожурой - ослепительный блеск восстановится и снова будет радовать. К тому же, такой способ практически не может навредить растению.

Смотрите видео о том, как натирать листья растений:

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