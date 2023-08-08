Чем протирать листья комнатных растений чтобы они блестели: неожиданное средство

Комнатные растения, как и все растения - требуют ухода и хорошего отношения. Их листья собирают на себе много пыли и перестают блестеть, а значит - их необходимо регулярно протирать. Чем протирать листья от пыли - расскажем далее.
Чем можно протирать листья цветов - правильный уход
Конечно. когда растение собрало на своих листьях много пыли, его хочется выполоскать и многие хозяйки так и делают. Однако после принятия душа или протирания теплой водой, на листьях растения могут появиться белые разводы. С ними можно справиться с помощью спирта и глицерина.
Протирание листьев растения спиртом поможет удалить все загрязнения, а натирание их глицерином придаст блеск, восстановит защитный барьер и послужит дополнительным источником энергии.
Чем протирать листья комнатных растений чтобы они блестели - природный способ
Также, для того, чтобы придать листьям комнатных растений блеск - можно использовать кожуру банана. Девушка в ТикТок показала, что если натереть листья растения банановой кожурой - ослепительный блеск восстановится и снова будет радовать. К тому же, такой способ практически не может навредить растению.
Смотрите видео о том, как натирать листья растений:
@mamcya_roslyn Очищення листя внутрішньою стороною бананової шкірки робить листя яскравішими та живішими? #plant#plants#plantstrong#houseplants#houseplant#банановашкіра#банандлярослин#фікус#plantslover#мамцярослин#plantsmom#кімнатнірослини#рослинозалежна#люблюкімнатнірослини#рослинолюб♬ If We Ever Broke Up - Mae Stephens
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