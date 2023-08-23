Что быстро помогает от мешков под глазами: простые способы выглядеть свежо

Мешки под глазами - явление, которое многим мешает утром, а также забирает у внешнего вида эффект свежего и отдохнувшего после сна лица. Мы расскажем, как избавить от мешков под глазами в домашних условиях.
Почему появляются мешки под глазами
Для того, чтобы понять, как не допустить появления мешков под глазами, необходимо знать, что становится причиной их возникновения. Если говорить о мешках под глазами, которые настигают свои появлением вне зависимости от возраста, то это тот случай, когда организм задержал воду. Однако также мешки под глазами могут образовываться, как возрастные изменения - потеря эластичности тонкой и нежной кожи нижнего века.
Что быстро помогает от мешков под глазами
Для того, чтобы не допустить появления мешков под глазами, следует запомнить несколько советов. Особенно следует избегать употребление табака и алкоголя, однако еще более важное - не употреблять слишком соленую и жирную пищу. Если отеки особенно преследуют вас на утро - старайтесь не употреблять перед сном соленую пищу, кофе и чай, всё это задерживает в организме воду и может стать причиной отечности и мешков под глазами на утро.
Если уже так случилось, что мешки под глазами есть, попробуйте воспользоваться следующим порядком действий: умойтесь прохладной водой, наложите на глаза холодные компрессы ненадолго, после чего сделайте массаж лица и охладите кожу вокруг глаз роликом.
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