Что делать, если продувают пластиковые окна: способ, о котором мало кто знает

Когда вы не знаете, что делать, если из пластиковых окон сильно дует, возьмите хорошую самоклеющуюся ленту и примените ее для усиления прижима.

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Как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками, чтобы перестало дуть / Скриншот YouTube

Многие сталкиваются с проблемой, когда окна переведены на зимний режим, а уплотнители заменены, но все равно холодный воздух идет в комнату. Чтобы не затевать недешевый ремонт окон к зиме возникает вопрос, что сделать, чтобы не дуло от окна. Мы расскажем о простом способе, который вам поможет.

Купите хорошую самоклеющуюся ленту

Сходите в магазин и купите самоклеющуюся ленту. Она предназначена для того, чтобы закрывать отверстия, откуда дует и наносится внешне. Минус такого подхода – окна уже открывать нельзя, иначе снова ее придется переклеивать. Мы предлагаем использовать ее по-другому.

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Вырезаем небольшие полоски и приклеиваем их

Наша задача – усилить прижим пластикового окна, чтобы холодный воздух не проходил в комнату. Берем ленту и вырезаем небольшие полоски по 20-25 сантиметров и клеим их там, где будет прилегать резинка. В нужных местах аккуратно обрезаем ленту канцелярским ножом.

Когда лента поклеена, нужно закрыть окно и проверить прижим. Если вы все сделали правильно, окна больше не пропускают воздух и вам не придется бороться с этой проблемой.

Если указанный способ вам не помог и воздух все равно проходит, попробуйте вызвать специалиста, который устранит неполадку с окнами.

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