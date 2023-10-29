Что делать, если продувают пластиковые окна: способ, о котором мало кто знает

Многие сталкиваются с проблемой, когда окна переведены на зимний режим, а уплотнители заменены, но все равно холодный воздух идет в комнату. Чтобы не затевать недешевый ремонт окон к зиме возникает вопрос, что сделать, чтобы не дуло от окна. Мы расскажем о простом способе, который вам поможет.
Купите хорошую самоклеющуюся ленту
Сходите в магазин и купите самоклеющуюся ленту. Она предназначена для того, чтобы закрывать отверстия, откуда дует и наносится внешне. Минус такого подхода – окна уже открывать нельзя, иначе снова ее придется переклеивать. Мы предлагаем использовать ее по-другому.
Вырезаем небольшие полоски и приклеиваем их
Наша задача – усилить прижим пластикового окна, чтобы холодный воздух не проходил в комнату. Берем ленту и вырезаем небольшие полоски по 20-25 сантиметров и клеим их там, где будет прилегать резинка. В нужных местах аккуратно обрезаем ленту канцелярским ножом.
Когда лента поклеена, нужно закрыть окно и проверить прижим. Если вы все сделали правильно, окна больше не пропускают воздух и вам не придется бороться с этой проблемой.
Если указанный способ вам не помог и воздух все равно проходит, попробуйте вызвать специалиста, который устранит неполадку с окнами.