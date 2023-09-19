Что нельзя делать с повербанком: три совета, чтобы служил годами

Главред расскажет, как правильно заряжать Power Bank, чтобы он служил дольше.

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Что нельзя делать с повербанком / коллаж: Главред, фото: скриншот

Павербанк - необходимая для всех украинцев вещь, а особенно для тех, кто много работает с техникой и всегда нуждается в заряженном смартфоне. Мы расскажем, как правильно заряжать повербанк первый раз и все последующие.

Как правильно заряжать Power Bank

Для того, чтобы устройство работало, долго служило и отдавало всю емкость заряда, необходимо дать ему правильный старт. Новый гаджет нужно зарядит до максимума, после чего разрядить "в ноль". Проделать такие действия необходимо несколько раз. Затем нужно запомнить, что заряжать павербанк наполовину нельзя, всегда только до конца. А вот разряжать "в ноль" на постоянной основе необязательно.

Что нельзя делать с повербанком - совет

Для того, чтобы хорошо продлить работу вашего павербанка, необходимо запомнить несколько важных советов. Павербанк не стоит оставлять на солнце и носить открытым на улице в мороз. Давление температур портит устройство. Также стоит следить, чтобы павербанк не перегревался.

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Как лучше хранить повербанк заряженным или нет

Как мы уже сказали, павербанк не стоит заряжать не до конца. Однако когда дело касается хранения, то стоит запомнить, что лучший заряд, который подходит для продолжительного хранения - это 60-70%.

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