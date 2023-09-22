Что нельзя кидать в компостер: секреты лучшего удобрения

Компост - одно из лучших органических удобрений. Однако нужно знать, как правильно его делать, чтобы не испортить. Мы расскажем, какие растения нельзя закладывать в компост, чтобы его не испортить.
Что можно класть в компостную кучу
Для того, чтобы компост хорошо выполнял свою функцию и был хорошим удобрением, необходимо знать, из чего его создать. Хороший компост состоит из измелченной травы, листвы, обрезков здоровых кустов и деревьев, яичной скорлупы, плодовых и овощных отходов, а также кофейно гущи, чайной заварки, сена и соломы. Всё это можно смело добавлять в компост и не бояться. А вот касателно других продуктов - стоит знать об ограничениях.
Что нельзя кидать в компостер
Для того, чтобы не испортить свои старания и получить хорошее удобрение, необходимо знать, что лучше не добавлять в компост. Категорически запрещено добавлят в компост газеты, растения, которые обрабатывались от вредителей, а также сорняки, которые имеют семена.
Можно ли в компост добавлять остатки еды
Также одним из главных запретов является то, что в компост нельзя класть остатки фруктов и овощей, которые заплесневели. Они способны вызывать у растений болезни и портить органические отходы в компосте.
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