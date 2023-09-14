День осеннего равноденствия 2023: что сделать в этот день, чтобы жить лучше

Ежегодно два раза в год проходит день равноденствия. Это особенное время, когда берет отсчет новый период и пора года. Мы расскажем, что делают на осеннее равноденствие и как лучше провести этот день.
Что значит день осеннего равноденствия
День осеннего равноденствия 2023 проиойдет в субботу, 23 сентября. Особенность этого дня в том, что продолжительность светового дня и ночи в этот день одинакова в двух полушариях земного шара.
Весеннее равноденствие в 2023 году прошло 21 марта.
Что надо сделать в день равноденствия
Согласно астрологии, этот день особенный. Он очень благоприятен для закрытия гештальтов. Эксперты по звездам советуют:
- мириться с близкими
- говорить слова благодарности
- заключать сделки
- договариваться о чем-либо и принимать окончательный решения
А вот народные приметы в этот день советуют очищать жилье от хлама и всего ненужного, чтобы освободить место для нового и новой энергетики. Также это очень подходящий день для планирования, постановки целей и мечтаний.
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