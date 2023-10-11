Девушка намазала лимон зубной пастой и бросила в стиралку: результат удивил

В сети сходят с ума по поводу лайфхака для чистки, который заставит вашу стиральную машину сверкать и пахнуть божественно.
Блогер Аврил Альбетти показала в TikTok, как работает лайфхак, в котором используется свежий лимон и немного зубной пасты.
"Вы не устали от запаха стиральной машины?", - поинтересовалась Аврил у своих подписчиков.
Сначала она взяла лимон и разрезала его пополам.
"Возьмите туда немного зубной пасты. Не скупитесь, но и не будьте слишком жадными — ровно столько, сколько нужно. Положите его в машину и включите обычную горячую стирку", - объяснила Аврил.
Аврил утверждает, что ее лайфхак с зубной пастой заставит забыть вас о неприятном запахе из стиралки надолго, а ее подписчики подтверждают - хитрость работает.
Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине:
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