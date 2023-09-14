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Даже тереть ничего не нужно: как очистить желтизну в ванной быстро и дешево

Сергей Кущ
14 сентября 2023, 09:43 обновлено 14 сентября, 09:43
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С правильными средствами и тщательным уходом вы сможете вернуть вашей ванне белизну и чистоту.
Как очистить ванну от желтизны
Как очистить ванну от желтизны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Желтизна и налет на ванной могут стать настоящей головной болью, но с правильными методами и средствами их можно легко устранить. Мы поделимся с вами эффективными способами, как очистить ванну от застарелого налета и желтизны.

Как очистить ванну от застарелого налета?

  • Сода и уксус: Создайте пасту, смешав соду и уксус в равных частях. Нанесите эту смесь на желтые пятна и оставьте на несколько часов. Затем аккуратно потрите пятна губкой или щеткой и промойте ванну водой.
  • Лимонная кислота: Лимонная кислота отлично борется с известковыми отложениями. Смешайте лимонную кислоту с водой в равных пропорциях, нанесите на пятна, оставьте на некоторое время и затем вымойте ванну.
  • Щетка или губка для посуды: Застарелый налет можно удалить с помощью специализированных щеток или губок для посуды с жесткой стороной. Они помогут механически удалить желтизну.

Какое средство хорошо отбеливает ванну?

На рынке существует множество специализированных чистящих средств для ванн и душевых кабин. Они часто содержат отбеливающие компоненты, которые могут эффективно устранить желтизну.

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Оксид перекиси водорода также может быть использован для отбеливания ванны. Нанесите его на желтые участки, оставьте на некоторое время и тщательно промойте ванну.

Если другие методы не сработали, можно попробовать белизну, но используйте ее осторожно, следуя инструкциям на упаковке.

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