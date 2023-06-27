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Девушка показала, как избавиться от налета на ванной за 20 секунд

Сергей Кущ
27 июня 2023, 10:12 обновлено 27 июня, 10:12
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Она рассказала о способе очистки мыльного налета с помощью двух ингредиентов.
Девушка показала, как избавиться от налета на ванной за 20 секунд
Девушка показала, как избавиться от налета на ванной за 20 секунд / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Мыльный налет - это неприятность, от которой страдают все домовладельцы. Избавиться от него не так просто, но в сети очень популярно видео, на котором девушка показала рецепт против надоедливого налета.

В недавнем видеоролике ТикТокер Eco OG рассказала о способе очистки мыльного налета с помощью двух ингредиентов.

В видео предлагается посыпать в ванну пищевую соду, а затем сбрызнуть все перекисью водорода. Затем девушка оставляет смесь на 15-20 секунд, после чего вытирает ее бумажным полотенцем.

видео дня

"Это так просто и работает каждый раз", - признается она.

Девушка показала, как удалить налет с ванной
Девушка показала, как удалить налет с ванной / скриншот с видео

Почему это работает?

Эта простая хитрость - недорогой способ сделать ванну или душ чище, а также сократить использование токсичных химических веществ в домашнем хозяйстве.

Девушка объясняет, что перекись водорода - это органическое соединение, которое полностью разлагается на кислород и воду. Поэтому она является предпочтительной альтернативой более токсичным чистящим средствам, таким как отбеливатель, который может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей у растений и животных.

Смотрите видео о том, как избавиться от налета в ванной:

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