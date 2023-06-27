Девушка показала, как избавиться от налета на ванной за 20 секунд

Мыльный налет - это неприятность, от которой страдают все домовладельцы. Избавиться от него не так просто, но в сети очень популярно видео, на котором девушка показала рецепт против надоедливого налета.
В недавнем видеоролике ТикТокер Eco OG рассказала о способе очистки мыльного налета с помощью двух ингредиентов.
В видео предлагается посыпать в ванну пищевую соду, а затем сбрызнуть все перекисью водорода. Затем девушка оставляет смесь на 15-20 секунд, после чего вытирает ее бумажным полотенцем.
"Это так просто и работает каждый раз", - признается она.
Почему это работает?
Эта простая хитрость - недорогой способ сделать ванну или душ чище, а также сократить использование токсичных химических веществ в домашнем хозяйстве.
Девушка объясняет, что перекись водорода - это органическое соединение, которое полностью разлагается на кислород и воду. Поэтому она является предпочтительной альтернативой более токсичным чистящим средствам, таким как отбеливатель, который может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей у растений и животных.
Смотрите видео о том, как избавиться от налета в ванной:
@eco_og This is one of my fave eco-friendly cleaners for tubs & sinks! #ecofriendlycleaning#diycleaner#bathroomcleaner#lowwaste#sustainableliving♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
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