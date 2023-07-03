Всего два ингредиента помогут вам избавиться от накипи.

https://glavred.info/life/devushka-pokazala-kak-ubrat-nakip-v-chaynike-za-15-minut-10482772.html Ссылка скопирована

Девушка показала, как убрать накипь в чайнике за 15 минут / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Попрощаться с надоедливым известковым налетом в чайнике не так уж и легко, но один из пользователей Instagram придумал способ очистки из двух ингредиентов, благодаря которому ваш чайник будет выглядеть как новый.

Благодаря вирусному ролику Елены, поделившейся простым решением, вы больше не будете откладывать эту мучительную работу.

"Не обессудьте, но когда вы в последний раз дезинфицировали свой чайник? Сегодня я покажу вам, как это сделать", - говорит она в видео.

видео дня

Елена оговорилась, сказав "дезинфицировали". Это не продезинфицирует ваш чайник, но очистит его от накипи.

Для этого способа требуется всего два ингредиента: вода и белый уксус. Добавьте в чайник равные части воды и уксуса.

Как убрать накипь в чайнике / скриншот с видео

Смешайте уксус и воду в чайнике и оставьте на 5-10 минут. Включите электрочайник или поставьте чайник на плиту и доведите его до кипения. Наконец, вылейте воду и несколько раз ополосните чайник, чтобы удалить остатки уксусного запаха.

"Посмотрите, как он сверкает", - говорит Елена, любуясь своим безупречным чайником. "Он выглядит совсем новым".

Смотрите видео о том, как очистить чайник от накипи:

Вам может быть интересно: