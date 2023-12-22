Главред покажет удивительный способ приготовления куриных крылышек.

https://glavred.info/life/devushka-prigotovila-krylyshki-v-pepsi-i-pokazala-chto-iz-etogo-poluchilos-10527176.html Ссылка скопирована

Девушка приготовила крылышки в Pepsi и показала, что из этого получилось / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Куриные крылышки - универсальный продукт, из которого можно приготовить самые разные блюда. Однако мало кто пробовал что-то новое и неординарное. Девушка в ТикТок показала необычный рецепт куриных крылышек и приготовила их с помощью напитка Pepsi.

Крылышки в пепси - ингредиенты

Для того,чтобы необычно приготовить куриные крылышки, вам понадобятся:

соевый соус

соль

паприка

чеснок

мед - 1 ст. л.

300 мл Pepsi

И, конечно, куриные крылышки, поделенные напополам.

видео дня

Как приготовить крылышки на сковороде в Pepsi

Для того, чтобы приготовить этот удивительный рецепт, необходимо добавить к разделенным напополам крылышкам соевый соус, паприку, соль, давленный чеснок, перемешать и оставить это всё на час отстояться.

Затем необходимо обжарить крылышки с двух сторон на сковороде до золотистой корочки, залить маринадом, который остался, добавить мед и Pepsi. Когда все ингредиенты будут на сковороде, тушить крылышки придется до полного испарения всей жидкости. Также можно по вкусу добавить кунжут - и готово.

Смотрите видео о том, как приготовить крылышки в Pepsi:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.