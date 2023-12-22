Девушка приготовила крылышки в Pepsi и показала, что из этого получилось

Куриные крылышки - универсальный продукт, из которого можно приготовить самые разные блюда. Однако мало кто пробовал что-то новое и неординарное. Девушка в ТикТок показала необычный рецепт куриных крылышек и приготовила их с помощью напитка Pepsi.
Крылышки в пепси - ингредиенты
Для того,чтобы необычно приготовить куриные крылышки, вам понадобятся:
- соевый соус
- соль
- паприка
- чеснок
- мед - 1 ст. л.
- 300 мл Pepsi
И, конечно, куриные крылышки, поделенные напополам.
Как приготовить крылышки на сковороде в Pepsi
Для того, чтобы приготовить этот удивительный рецепт, необходимо добавить к разделенным напополам крылышкам соевый соус, паприку, соль, давленный чеснок, перемешать и оставить это всё на час отстояться.
Затем необходимо обжарить крылышки с двух сторон на сковороде до золотистой корочки, залить маринадом, который остался, добавить мед и Pepsi. Когда все ингредиенты будут на сковороде, тушить крылышки придется до полного испарения всей жидкости. Также можно по вкусу добавить кунжут - и готово.
Смотрите видео о том, как приготовить крылышки в Pepsi:
@steogantseva.yulia Курячі крильця в Pepsi? Для приготування потрібно: - соєвий соус - сіль - паприка - часник - 1ст. л. меду - 300мл. Pepsi з цукром Курячі крила розділити на частини, додати соєвий соус, сіль, паприку, часник, все добре перемішати та залишити на 1 годину маринуватися. На великому вогні обсмажуємо замариновані крильця з обох боків, до гарної скоринки, додаємо соус в якому вони маринувалися, столову ложку меду, та додаємо 300 мл. Pepsi з цукром для гарної карамелізаціі крилець, тушкуємо до повної випаровування рідини Крильця готові, зверху можна додати дрібку кунжуту, на смак це схоже на крильця в соусі теріяки але ще смачніше) Тому що із Pepsi смачніше?? #насмачному#курячікрильця#курячікрильцярецепт#рецепткурячихкрил#курячікрила#рецепт♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones
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