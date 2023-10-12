УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Для чего люди собирают мухоморы: чем полезен и опасен этот гриб

Сергей Кущ
12 октября 2023, 02:32
Важно знать, что употребление мухомора может вызвать серьезные физические и психологические проблемы.
Для чего люди собирают мухоморы
Для чего люди собирают мухоморы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мухоморы, с их характерными ярко-красными шляпками и белыми точками, являются одними из самых известных грибов в мире. Они часто ассоциируются с мистикой и сказками, и у них есть ряд интересных и даже опасных аспектов, которые мы рассмотрим.

В чем опасность мухомора?

  • Ядовитость: Красный мухомор (Amanita muscaria) содержит ядовитые вещества, включая мускарин. Поэтому его употребление в пищу может вызвать серьезные отравления.
  • Психотропные свойства: Несмотря на ядовитость, мухомор использовался в некоторых культурах для психотропных целей. Однако такое использование опасно и не рекомендуется из-за потенциальных рисков для здоровья.

В чем польза мухомора?

Эксперты пишут, что мухомор используют при лечении неадекватного поведения, склероза и паралича. Также этот гриб помогает избавиться от тяжести в желудке, газов, вздутия живота, запоров и поноса.

Но важно подчеркнуть, что употребление мухомора может вызвать серьезные физические и психологические проблемы, включая отравление и психозы.

видео дня

Что можно сделать из мухомора?

Хотя мухоморы считаются ядовитыми, но некоторые люди используют их для производства различных субстанций. Однако стоит подчеркнуть, что использование мухоморов в пищу или в попытках получения психоактивных эффектов считается опасным и нежелательным.

Рекомендуется обращаться к специалистам, если существует необходимость в обращении с мухоморами или другими ядовитыми грибами.

Для чего используют красный мухомор?

Красный мухомор в настоящее время не используется в медицинских или кулинарных целях из-за его ядовитости. Тем не менее, некоторые культуры использовали его в ритуалах, как ароматический ингредиент в травах для окуривания или для создания талисманов.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
грибы интересные новости
Реклама

Главное за день

Есть пострадавшие, начался пожар: россияне ударили по домам в Харькове

Есть пострадавшие, начался пожар: россияне ударили по домам в Харькове

00:04 Украина
Зеленский собирается посетить Израиль - СМИ

Зеленский собирается посетить Израиль - СМИ

23:44 Политика
"Бабье лето" будет коротким: синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина

"Бабье лето" будет коротким: синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина

23:26 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

02:32

Для чего люди собирают мухоморы: чем полезен и опасен этот гриб

02:05

"Соглашение с дьяволом": эксперт предупредил о новом тренде по помощи Украине

01:34

Кому выгодно противостояние на Ближнем Востоке: ответ эксперта

01:00

Стройная и горячая Кристина Агилера поразила новым ярким образом

00:04

Есть пострадавшие, начался пожар: россияне ударили по домам в Харькове

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
11 октября, среда
23:58

Лишь умник с острым зрением найдет цифры: захватывающая оптическая иллюзия

23:44

Дениск Казанский. Предательницу Монтян собрались выдать УкраинеВидеоблоги

23:44

Зеленский собирается посетить Израиль - СМИ

23:40

Некоролевское высочество: как Меган Маркл выглядит на случайных фото

Реклама
23:26

"Бабье лето" будет коротким: синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина

23:26

"Бендеровцы в окна стреляли": Повалий слетела с катушек, рассказывая о своей маме

23:09

Испытываю теплые чувства: сын звезды "Каменских" набил тату серийных убийц на теле

22:47

У Бритни Спирс проблемы с законом - певицу вызвали в суд

22:34

CNN: Пентагон "обеспокоен" запасами 155 мм снарядов на фоне двух войн

22:10

Россияне хотели взять Авдеевку, но попали в смертельную ловушку: Свитан - о ситуации на фронте

21:54

В городах Украины могут массово отключать газ: в "Нафтогазе" объяснили ситуацию

21:32

"Да я и так красавица": NK показала в подробностях лицо без макияжа

21:06

Жена Уилла Смита ошеломила фанатов заявлением, что семь лет назад ушла от него

21:06

"В Конгрессе США начинаются торги": Украина может получить меньше помощи - экспрет

20:43

Россияне наступают и пытаются окончательно захватить Луганскую область - ВСУ

Реклама
20:42

Кацурину и Дантеса застукали за поцелуями и в ЗАГСе

20:40

Пентагон: контрнаступление ВСУ имеет прогресс, об ATACMS сейчас не говорим

20:22

Астролог рассказала, какой год станет самым критическим для Украины

20:18

В "Нафтогазе" рассказали, хватит ли в Украине газа на отопительный сезон-2023

20:13

Джинсами, кожей и даже фольгой: как заточить одноразовый станок для бритья

19:39

Будут заморозки, а местами потепление: где температура воздуха повысится до +22

19:27

В ГУР пояснили, чем отличаются русские обстрелы-2022 от обстрелов-2023

19:10

Российского певца Диму Билана экстренно госпитализировали

19:10

Что делал Зеленский в Румынии и о чем договорилсямнение

18:56

Patriot и боевая авиация: раскрыты мощные результаты "Рамштайн-16"

18:37

"Войну раскачали с 2014 года": Путин выдал абсурдное заявление о вторжении в Украину

18:32

64% украинцев против выборов во время войны: результаты опроса

18:05

Это очень вкусно и быстро - рецепт мини-пиццы всего из нескольких ингредиентов

17:48

"30 боевых кораблей": в ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ

17:37

РФ бомбит город и штурмует кучей техники: под Авдеевкой началось сложнейшее противостояние

17:32

Все до единого уничтожены: ВСУ "задвухсотили" целую роту коллаборантов

17:11

Офицер рассказал, что запрещено делать работникам ТЦК во время раздачи повесток

17:08

Нашли слабое место: ВСУ нацелились на освобождение большого города

17:06

8 минут для тела своей мечты: идеальная короткая тренировка для похуденияВидео

17:00

Что нельзя покупать 12 октября, чтобы не навлечь болезни: приметы дня

Реклама
16:59

"Без наступления": эксперт раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и КрымВидео

16:46

У Лорак "зажевало пластинку": певица сделала скандальное заявление

16:32

Какие дрова лучше: несколько несложных советов, которые помогут при холодах

16:24

Собчак подумала, что она Бритни Спирс - в сеть попало видеоВидео

16:22

Как собаки разговаривают с людьми: детали, которые вас приятно удивят

16:22

Угадайте, какой лифт безопасный: только люди с высоким IQ решат задачу

16:20

Это зависит от 3 факторов: в Дании назвали дату передачи Украине самолетов F-16

16:12

Впервые за время войны: Бельгия передает помощь из замороженных активов России

15:53

Война затянется еще на 2 года: эксперт объяснил, как этого избежатьВидео

15:38

Новый этап Голосу країни: участники будут соревноваться за билет в финал в "кроссбаттлах"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять