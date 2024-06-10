Для чего нужно маленькое отверстие на навесных замках

Замок обычно состоит из двух поршней, которые запирают и отпирают дужку. Однако во многих замках также присутствует небольшое отверстие и его наличие - это не пустяк.
Для чего нужно маленькое отверстие в навесных замках?
Навесные замки служат для защиты определенных предметов от попыток кражи или взлома. Известный своей прочностью и надежностью, висячий замок лучше выбирать в зависимости от того, как вы собираетесь его использовать. Поэтому сегодня предлагается широкий выбор моделей, каждая из которых имеет свои особенности и характеристики.
Независимо от того, изготовлены ли они из латуни или стали, большинство навесных замков объединяет одна общая черта: маленькое отверстие недалеко от замка.
Это маленькое отверстие, размером с булавку, не является простым эстетическим штрихом, оно имеет несколько назначений, которые в конечном итоге помогают обеспечить правильную работу навесного замка, пишет портал Sante+.
Зачем отверстие в навесном замке?
Как это ни удивительно, но маленькое отверстие под навесным замком выполняет несколько функций.
Во-первых, оно защищает механизм от влаги. Любая вода, которая может просочиться внутрь замка, будет выведена через это маленькое отверстие, чтобы избежать риска окисления, особенно если замок используется на улице.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Это также предотвратит ржавление замка в сырую погоду или замерзание в периоды сильных холодов. Кроме того, это небольшое отверстие будет смазывать замок, когда система начнет заедать.
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