Эксперт по уборке показала, как просто собрать шерсть животных с вещей и мебели

Если у вас есть домашние животные, вы знаете, каким трудом дается очистка одежды, мебели, салона автомобиля и вообще всего от шерсти вашего любимого пушистого друга. Скорее всего, вы решили, что ваша жизнь будет утопать в шерсти вашего питомца, но это не обязательно так.
Существует простой способ избавить свои вещи от шерсти, который показала нью-йоркский эксперт по организации и уборке. Она делится своим бесценным опытом в своем TikTok.
Оказывается, что для очистки всего от шерсти, все, что вам нужно, - это резиновая перчатка и вода.
Как это работает?
Кэролайн надела синюю резиновую перчатку и слегка смочила ее под краном.
Затем она проводит ею по белому стулу, покрытому темной шерстью ее кота.
"Как видите, она просто собирает все в одно место", - говорит она, забирая шерсть со стула.
"Просто соберите шерсть, выбросьте ее в мусорное ведро, и посмотрите на это! Совершенно без шерсти", - похвасталась результатом девушка.
Смотрите видео о том, как просто убрать шерсть животных с вещей и мебели:
@neat.caroline How to remove pet hair with a rubber glove! #fyp#cleantok#cleaningtips#pethair#pethairremoval#homehacks#hometips#catsoftiktok#catlover♬ original sound - Neat Caroline
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