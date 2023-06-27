Эксперт по уборке показала, как просто собрать шерсть животных с вещей и мебели

Существует простой способ избавить свои вещи от шерсти, который показала нью-йоркский эксперт по организации и уборке.

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Эксперт по уборке показала лучший способ по удалению шерсти животных с вещей и мебели / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если у вас есть домашние животные, вы знаете, каким трудом дается очистка одежды, мебели, салона автомобиля и вообще всего от шерсти вашего любимого пушистого друга. Скорее всего, вы решили, что ваша жизнь будет утопать в шерсти вашего питомца, но это не обязательно так.

Существует простой способ избавить свои вещи от шерсти, который показала нью-йоркский эксперт по организации и уборке. Она делится своим бесценным опытом в своем TikTok.

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Оказывается, что для очистки всего от шерсти, все, что вам нужно, - это резиновая перчатка и вода.

Как это работает?

Кэролайн надела синюю резиновую перчатку и слегка смочила ее под краном.

Затем она проводит ею по белому стулу, покрытому темной шерстью ее кота.

"Как видите, она просто собирает все в одно место", - говорит она, забирая шерсть со стула.

Как просто убрать шерсть животных с любой поверхности / скриншот с видео

"Просто соберите шерсть, выбросьте ее в мусорное ведро, и посмотрите на это! Совершенно без шерсти", - похвасталась результатом девушка.

Смотрите видео о том, как просто убрать шерсть животных с вещей и мебели:

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