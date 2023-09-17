Эксперт по уборке рассказал, как за две минуты сделать средство от плесени

Вам понадобятся простые ингредиенты, чтобы получить идеальное средство от черной плесени.

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Как избавиться от плесени / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Большинству людей знакомы проблемы с плесенью в ванной. По мнению эксперта, для удаления плесени не обязательно использовать покупные средства.

Эксперт по уборке Уоррен Кинлох поделился, как сделать собственное дешевое средство от плесени из предметов домашнего обихода, пишет express.

Последовательная очистка и уход могут в первую очередь помочь в предотвращении роста плесени.

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Есть два предмета домашнего обихода, которые могут быть не менее полезными, и у некоторых людей они уже есть в шкафах.

"Использование чайной ложки пищевой соды и воды в распылителе и распыление непосредственно на плесень не только поможет удалить ее, но также поможет избавиться от запаха сырости или затхлости, который часто приносит плесень", - поделился эксперт.

По его словам, еще одним хорошим средством от плесени является обычный уксус.

"Чтобы использовать белый уксус, распылите его прямо на заплесневелый участок в неразбавленном виде и оставьте на один-два часа, прежде чем стереть. Это позволяет уксусу действительно впитаться, особенно если в вашей ванной комнате есть пористые поверхности, такие как дерево", - говорит эксперт.

Также он отметил, что все эти средства можно объединить в одно.

"Чтобы получить идеальное средство от черной плесени, смешайте пищевую соду, белый уксус и воду, чтобы получить более прочный раствор, способный убить более сильную плесень", - подытожил эксперт.

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