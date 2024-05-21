"Это будет сенсация": как Украина "разнесет" РФ и одержит победу - прогноз

Когда закончится война в Украине и что ВСУ сделают с оккупантами в Крыму, рассказал астролог Влад Росс.

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Влад Росс рассказал о сенсационном ударе по армии РФ / Главред

Украинская армия в Крыму устроит оккупантам сенсационный удар, который полностью уничтожит военную технику. Как прогнозирует астролог Влад Росс, это сможет повлиять на ход войны.

"Судьба Крымского моста - его не будет. Главная стратегия Украины, полностью ликвидировать связь Крыма с РФ в ближайшее время. Будет уничтожена и новая железная дорога, которая строится вдоль Мариуполя, и будут уничтожены все склады РФ в Крыму. Крым станет той зоной, куда будет невозможно въехать и выехать", - прогнозирует астролог.

По словам Росса, "все что будет в Крыму, будет уничтожено полностью HIMARS и ATACMS. Ничего в Крыму военного не останется".

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Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что затеял Путин в Украине - прогноз

"Путин хочет дойти до левого берега Днепра и прорывается к Покровску. Если мы сдадим Покровск - это будет стратегическое поражение Украины. Более того, наша главная точка, которую мы должны удержать, это не Харьков и Харьковская область, не Роботино, а - Покровск. Если враг прорвется в Покровске, то может пойти на Днепропетровскую область и взять Павлоград. Вообще, Павлоград - это их цель, а далее Днепр", - говорит Росс.

По словам Росса, Покровск армии оккупантов не удастся захватить.

"99% - этого не случится, но враг нас обманывает и хочет уничтожать. Россиянам нужно "Южмаш" который находится в Днепре", - добавил он.

Астролог отмечает, что стратегически важный город для РФ это Покровск.

"Они хотят прорваться до Днепра. Для них главная цель прорвать фронт, и дальше будет ужас что. Нам Покровск нужно беречь обязательно", - добавил Влад Росс.

Как изменится война в Украине

"В июне-июле будут очень интересные новости. Дьявольская комета приближается к Земле в июне, которая может полностью изменить ход войны и ее развернуть. Снарядный голод еще есть. Оружие для ВСУ появится окончательно и бесповоротно в начале июля", - отметил астролог Росс.

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