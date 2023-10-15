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"Этот исторический момент уже начался": когда война окончательно закончится - прогноз для Украины

Мария Тупик
15 октября 2023, 11:23 обновлено 15 октября, 11:28
Когда закончится война в Украине и мощные обстрелы от России, рассказала астролог Ангелина Вакулина.
Война в Украине прогноз окончания
Война в Украине прогноз окончания / Коллаж Главред, фото Командование Объединенных Сил ВС Украины

Война в Украине может закончиться в 2024 году, но это будет очень непростой период для всего мира. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, мир столкнется с новыми тяжестями.

"2023 год тяжелый, но 2024 год будет тяжелее и сложнее для всего мира", - сказала астролог Ангелина Вакулина.

Астролог предупредила, что сейчас только начало всех событий в мире.

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"Обороты будут набираться очень и очень быстро. Начало 3 мировой войны. Страшный исторический момент, о котором я писала почти 2 года назад", - заявила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Когда закончится война в Украине

"Уже этой осенью станет понятно, когда закончится война в Украине. Каждый день власти принимают решения, и каждый день ход событий меняется. Пока могу сказать, что в ближайшие 6 месяцев война в Украине не закончится. Не буду говорить, что "шансы есть". Их нет", - заявила астролог Вакулина.

Астролог отметила, как повлияет война в Израиле на Украину.

"Из-за войны в Израиле меньше помощи для Украины не будет. К нам еще беженцы поедут", - отметила астролог.

Вакулина также рассказала, о затишье в одном городе Украины.

"Киев - затишье пока, но кошмарить оккупанты столицу еще будут", - отметила астролог.

Также астролог предупредила, что в ближайшее время могут быть "прилеты с жертвами" в одном городе Украины.

"Запорожье. Очень плохие карты. Прилеты с жертвами", - сообщила она.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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