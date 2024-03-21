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Французские хозяйки закапывают чайные пакетики рядом с цветами: зачем так делать

Сергей Кущ
21 марта 2024, 10:46
Француженки знают, что можно сделать с использованными чайными пакетиками.
Французские хозяйки закапывают чайные пакетики рядом с цветами
Французские хозяйки закапывают чайные пакетики рядом с цветами / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Часто мы не задумываемся, выкидывая использованные чайные пакетики. Однако, вместо того чтобы отправлять их в мусор, можно воспользоваться этими простыми средствами для улучшения вашего сада.

Француженки знают, как использовать полезные свойства чайных пакетиков для невероятного роста цветов, пишет портал Sante+.

Чайные пакетики как удобрение

Чайные листья богаты дубильной кислотой и другими полезными веществами, которые благоприятно влияют на почву. Помимо того, что они могут быть полезны для вашего организма, они также могут стать настоящим удобрением для ваших растений. Просто закопайте чайные пакетики в землю или разложите открытые влажные пакетики вокруг растений.

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Чайные пакетики для компоста

Добавление использованных чайных пакетиков в компост ускоряет процесс его разложения. Чайные пакетики выделяют азот, что стимулирует активность полезных бактерий в компосте, делая его еще более питательным для ваших растений.

Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Чайные пакетики для более кислых почв

Некоторые растения предпочитают кислые почвы. Положив чайные пакетики в почву, вы можете регулировать ее кислотность, что особенно полезно для комнатных растений или папоротников.

Чайные пакетики против вредителей

Чайные пакетики также могут помочь в борьбе с садовыми вредителями. Аромат чайных листьев может отпугивать некоторых насекомых, таких как гусеницы и слизни, сохраняя ваши растения в безопасности.

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