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Где лучше хранить мед в домашних условиях: не испортится и не загустеет

Елизавета Бельмас
3 октября 2023, 18:29
Главред расскажет, как хранит мед в стеклянной банке, чтобы он не испортился.
Где лучше хранить мед в домашних условия
Где лучше хранить мед в домашних условия / коллаж: Главред, фото: скриншот

Многи люди просто не могут представить своей жизни без меда. Однако иногда он, как и любой продукт, может портиться и густеть. Мы расскажем, как этого избежать.

Где лучше хранить мед в домашних условиях

Для хранения меда в домашних условиях выберите прохладное, сухое и темное место, защищенное от прямых солнечных лучей. Шкаф или кладовка отлично подойдут. Важно избегать перепадов температур и убедиться, что мед хранится в герметичной упаковке.

Как хранить мед чтобы он не загустел

Для того, чтобы мед не загустел, его лучше хранить при температуре около 10-25 градусов. Избегайте хранения в холодильнике, так как низкие температуры способствуют кристаллизации меда.

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Где лучше хранить мед в стекле или пластике

Лучше хранить мед в стеклянной упаковке. Стекло сохраняет свойства меда лучше, чем пластик, и не взаимодействует с ним химически. Пластик может пропускать некоторые вещества, которые повлияют на качество меда. Однако, если используете пластиковую упаковку, убедитесь, что она безопасна для пищи.

Как хранить мед в стеклянной банке

Для хранения меда в стеклянной банке выберите банку с крышкой, обеспечивающей герметичность. Перед разливом меда в банку убедитесь, что она сухая и чистая. Закройте банку крышкой плотно, чтобы избежать попадания воздуха, что может привести к кристаллизации.

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