Где в доме повесить часы, чтобы привлечь счастье: совет феншуй

Главред расскажет, где нельзя размещать часы в доме.

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Где в доме повесить часы, чтобы привлечь счастье / коллаж: Главред, фото: pexels

Часы - предмет, который есть практически в каждом доме. Однако мало кто знает, что место для них нужно выбирать тщательно и с умом. Древняя даосская практика феншуй объясняет, что неправильное размещение часов может привести к тому. что они начнут останавливать поток положительной энергии. Мы расскажем, где по феншую вешать часы.

Где в доме повесить часы чтобы привлечь счастье

Настенные часы стоит разместить над одной из дверей. На этом месте часты не будут мешать потокам энергии, а наоборот - будут ей способствовать. Лучше всего расположить часы в гостинной. Там собираются гости, близкие и друзья. В этом месте часы напитаются положительной энергией.

Где нельзя размещать часы

В размещении часов есть исключение - их не стоит вешать около входной двери в прихожей, а также в детской комнате. Часы около входной двери будут закрывать вход хорошей энергии.

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Можно ли держать в доме часы которые не идут

Часы, которые перестали идти - не стоит хранить дома. От них лучше сразу избавиться. Всё дело в том, что такой сломанный прибор может значительно ухудшать ваше положение и атмосферу в доме.

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